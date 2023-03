Colombia “ Lo puedo mirar a la cara y decirle que no soy corrupta”

En entrevista exclusiva con Minuto30, Maria Isabel Urrutia le dice al Presidente Petro que no es corrupta ni indelicada y que se lo puede decir mirándolo a la cara. Y denunció también que su viceministro.

Camilo Iguarán incurrió él sí asuntos “non sanctos” al prometer desarrollo de proyectos y recursos a algunos alcaldes de la Guajira sin que existiera la viabilidad para ello.

La hoy ex ministra está indignada por la forma en que la presidencia la sacó, por la puerta de atrás, sin darle la oportunidad de hacer sus descargos.

Fue enfática en afirmar que sí firmó 170 contratos de prestación de servicios para que la entidad continuara funcionando en normalidad, además de alrededor de otros 50 para las federaciones del deporte que necesitan esos recursos con miras a las justas que se avecinan.

Con tristeza, por no poder llevar a feliz término todos los planes que se trazó como Ministra del Deporte, dice sentirse tranquila y optimista de «alzar la medalla de oro», cuando quede demostrado que trabajó para destrabar procesos que estaban atorados, gestionó bienestar para los deportistas, que no es corrupta y que no cometió ninguna indelicadeza.

Según dijo, la hoy exministra del Deporte, ya ha recibido ofertas laborales de varios países y, sobre todo, el afecto de los deportistas del país.

