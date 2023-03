Drogaron a Leonardo Villalobos en el C.C San Ignacio

El presentador Leonardo Villalobos denunció que fue drogado mientras caminaba por el Centro Comercial San Ignacio ubicado en el municipio Chacao en Caracas.

«Ayer en la tarde, caminando por el centro comercial San Ignacio iba hablando por teléfono y se me acercó una persona. Yo siempre trato de saludar y de responder a todas las personas que se me acercan y le di la mano. En segundos noté que venía con un cuento medio raro y le quité la mano porque no me la quería soltar y seguí mi camino porque estaba apurado», contó.

Villalobos destacó, que tras caminar un poco se comenzó a sentir mal. «Sentí taquicardia, mareo, falta de oxígeno, manos frías, desorientación. Rápidamente entendí lo que me estaba pasando, volteo y veo que el señor me venía siguiendo».

«Traté de buscar una vía donde hubiese gente porque no había prácticamente nadie por allí. Bajé y pedí ayuda a uno de los oficiales de seguridad del centro comercial y era como si no fuera él. En medio de mi desorientación volteaba y veía que el hombre seguía detrás. Llamé y logré que el equipo de producción se enterara o me entendiera en momentos de lucidez que iban y venían», expresó.

Leonardo Villalobos logró percatarse de la situación a tiempo

Villalobos acotó que siguió caminando y una persona por el que tienen un amigo en común lo vio. «Logré cruzar la calle y me encontré con mi equipo de producción y el tipo seguía allí como si nada (…) A la gente de seguridad les dije que me acababan de drogar y que allí estaba el hombre».

“ No perdí el conocimiento por completo en ningún momento, que era lo que venía buscando este señor que me seguía, como que la dosis no fue suficiente para mi peso y estatura», manifestó.

Villalobos exhortó a todos los venezolanos a estar muy pendiente cuando están en la calle.

«La moraleja no le den la mano a nadie y menos a desconocidos en la calle, parece que este hombre ya había sido denunciado anteriormente por esa zona de Chacao”

