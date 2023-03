Indignación en redes por el video del influencer venezolano Oscar Alejandro

El influencer venezolano Oscar Alejandro compartió este jueves 9 de marzo que se encontraba en El Salvador, grabando un operativo en busca de “las maras”, como se le conocen a las pandillas y/o grupos criminales en ese país.

El youtuber compartió una fotografía en su cuenta en la red social Twitter que se tomó en medio de ese operativo y que generó reacciones entre los usuarios en esta plataforma.

@Lalu_pinta: “¿Por qué les gusta hacer de payasos?”.

@LlamaTrina22: “El youtuber es un farandulero que hace de todo para esa nueva chamba que inventaron en estos tiempos. Ojalá nunca les pase nada por andar inventado. Patético”.

@CADC_CDAguila16: “Se supone que a este tipo de misiones no debe ir cualquiera que no sea de la policía o ejército, ni siquiera el equipo adecuado lleva, es obvio que agarrarán a cualquier hijo de vecino que no es peligroso para montar el show y que el tipo no corra peligro, y las focas aplaudirán”.

@veronicavmg: “Con ir a cualquier barrio latino de Miami tenía… O de L.A ¿Qué tanto?”.

@roblajd: “Imagina lo m*ldito mamerto que hay que hacer para ir con el ejército a buscar maras y aprovechas para hacerte una foto… Mamerto retrasado”.

@LettyRodrigue12: “El tuitero y youtuber Oscar Alejandro, quien cuenta con innumerables suscriptores en su canal, y ha viajado a muchos lugares del mundo, está en nuestro país, para ver la realidad de las pandillas y la efectividad del combate a estas. Hoy se unió a un operativo militar”.

@polvitodehadaa: “Este man me da un poco de pena jajaja xD”.

@Edulazo7: “Cómo conseguiste la autorización para salir a un operativo con los policías?”.

@Inquilino_Evil: “Quién te autoriza como civil andar en medio de ejército y policía no siendo ni periodista ni documentalista? ¿Quién te da esos permisos ? ¿Quién te paga? Con quién te presentaron para hacer ese drama?”.

@ErnestooEscobar: “Acá, viendo como un imbécil viene a criminalizar más a la gente pobre de mi país con los recursos que paga el mismo pueblo. Asco de tipo. ‘las maras en un cantón’ los saqueadores de este país están en la San Benito y los sueños, pendejo”.

@Elnegrorenderos: Cuáles maras, pendejo? si aquí estás en el país más seguro de América”.

@hflosv: Como por qué un dizque creador de contenido está dentro de un ‘operativo’ policial”.