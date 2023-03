El cortometraje venezolano que proyectó “la oscuridad y la luz” del país en el Festival de Cine de Nueva York – El Diario

Turbatus fue exhibida en la premier de festivales de seis países, donde obtuvo mención honorífica en las categorías de Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto

El cortometraje venezolano Turbatus logró el reconocimiento como semifinalista en el Festival de cortos independientes de Nueva York, Estados Unidos (EE UU), en la categoría Mejor Cortometraje Extranjero en febrero de 2023.

La pieza también se exhibió en los festivales de cine de Inglaterra, Italia, Francia, México y República Checa, donde obtuvo mención honorífica en las categorías Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto en una premiación que se llevó a cabo en julio de 2022 en la ciudad de Praga.

Turbatus proyecta la historia de una mujer de clase media que tiene una constante lucha interna por la toma de sus decisiones y su hijo adolescente, quien ha tenido que asumir el rol del “hombre de la casa” ante la ausencia de su padre. La obra está protagonizada por Santiago Ozuna, Carolina Torres y Joe Justiniano.

Esta narrativa cinematográfica busca exponer el “qué dirán” como parte de la idiosincrasia venezolana y el miedo a tocar temas tabú entre los miembros de una misma familia.

“Este cortometraje es una traducción de lo que yo siempre he pensado que es el venezolano. Una persona que calla sus problemas y temores, mientras muestra al mundo otra cara para no ser juzgado. Turbatus me ha ayudado a entender a los venezolanos, a entender a mí”, dijo Kevin Jordan, director de cine, para El Diario.

Jordan expuso su euforia al reconocer que los festivales de cine internacional están llenos de cortos, documentales y películas hechas en Latinoamérica. En los que detalló que destacan las producciones argentinas, chilenas y peruanas por la cantidad de ofertas cinematográficas.

Contó que, a pesar de estar orgulloso de ver su nombre junto a la bandera de Venezuela en el extranjero, lamentó ser el único representante del país en estas premiaciones internacionales.

No es por falta de talento, en Venezuela se hacen producciones muy valiosas, pero se trabaja con los dientes y las uñas”, agregó.



Comparte en





El director venezolano reveló que creó Turbatus con un equipo de 30 personas, incluyendo al reparto, y pidió equipos prestados para poder filmarla. A su juicio, ese es el principal problema de la producción audiovisual en el país: la falta de financiamiento de piezas independientes.

“Si no perteneces a un círculo, tu obra pasa desapercibida”

Jordan señaló la dificultades de hacer cine independiente en el país y lo “imposible” que es exponer una producción si no se pertenece a una asociación o academia.

“Si no perteneces a ciertos grupos influyentes o que tengan una línea editorial marcada es posible que tu pieza pase desapercibida o que ni siquiera sea expuesta”, insistió.

Destacó que uno de los valores que ha sumado a su trabajo como cinematógrafo independiente es aprender a confiar en el criterio de su equipo de trabajo y en quienes conocen el proyecto desde su creación.

Reveló que por falta de presupuesto solo pudieron invertir en Turbatus lo que una producción promedio invierte en un día de catering para su equipo, un aproximado de 2.000 dólares.

“El equipo fue prestado, armamos una producción pidiéndole favores a todo el mundo, por eso estas premiaciones y reconocimientos nos dan el aliento para seguir”, dijo.

A su juicio, contar con un equipo de trabajo con criterio artístico y que maneje el lenguaje cinematográfico llevó a su “producción de guerrilla” a los escenarios fuera de las fronteras venezolanas.

¿Qué es producción o cine de guerrilla? El cine de guerrilla se refiere a una forma de producción independiente caracterizada por micropresupuestos, equipos escasos y accesorios limitados que utilizan cualquier recurso, ubicación y equipo disponible.

“Ser un productor o director independiente puede cegarte y a veces la confianza en uno mismo puede fallar, pero lo que jamás puede acabarse es la confianza en el equipo de trabajo. Esa es la clave para seguir adelante”, expresó.

Insistió en la necesidad de crear una academia independiente que respalde al cine venezolano y lo ayude a proyectarse internacionalmente. Según Jordan, la industria no debe estar relacionada con instituciones que tengan definida una posición política, debido a que eso podría moldear la historia que se pretende contar.

Natural hero, la historia de esfuerzo de los preservadores del águila arpía

Otro trabajo de Jordan que destacó en los festivales internacionales fue el documental Natural hero. Este material expone al mundo el esfuerzo de un grupo de venezolanos que pone en riesgo su vida por la preservación del águila arpía.

La inspiración de esta pieza cinematográfica provino de un viaje que realizó el director de cine y su equipo a El Palmar, estado Bolívar, donde haría un documental sobre la extinción de ese animal para el suplemento Great Big Story, de la cadena de noticias CNN.

“Nosotros fuimos contratados para contar sobre el águila arpía y su preservación, pero nadie mostraba la historia de sus cuidadores, venezolanos que ponen en riesgo su vida para que estas aves sobrevivan, esa fue la historia que nos enamoró, la que queríamos contar. Cuando entregamos el proyecto a CNN volvimos a El Palmar para grabar nuestro documental”, dijo.

El documental cuenta la historia de Alexander Blanco, un médico veterinario y miembro de la Fundación Esfera —encargados de proteger las águilas arpías de Venezuela—; Blas Chacareras, un excazador furtivo que dejó las armas para unirse al equipo; y Jimmy, un niño de ocho años de edad, que ayuda con el cuidado de las aves.

Autofinanciados, con equipo limitado y un bolso de mochilero se adentraron en la selva del estado Bolívar, para documentar a dos hombres que, sin arnés de seguridad, treparon a un árbol de casi 50 metros de altura para proteger los nidos de esa especie.

“Este corto se llama Natural hero porque muestra a personas que conservan la vida de una especie en peligro de extinción, ellos son los verdaderos héroes. No necesitan capa ni superpoderes. Esta historia deben conocerla todos los venezolanos”, expresó.

Este documental fue estrenado en 2021 en el Festival de la Naturaleza en Chile, donde ocupó un puesto como semifinalista a Mejor Documental Extranjero. Ese mismo año participó en los festivales de cine de Brasil, Finlandia y Venezuela.

Con ambas producciones cinematográficas, Turbatus y Natural hero, el director de cine mostró a través de su lente dos realidades distintas de un mismo país: “la oscuridad y la sombra”, como él mismo las llamó.

Noticias relacionadas