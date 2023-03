Leonardo Villalobos denuncia que un hombre lo drogó en Chacao

1546693

Caracas.- El conocido periodista y presentador de televisión venezolano Leonardo Villalobos denunció públicamente que el día de ayer, 9 de marzo, un hombre lo drogó mientras caminaba por el centro comercial San Ignacio, ubicado en el municipio Chacao.

“Ayer fui victima del descuido en un centro comercial que por supuesto no tiene la culpa aunque su personal de seguridad es bastante deficiente! CUÍDENSE no confíen en nadie y miren lo que me paso por andar de reina de Carnaval”, escribió en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, @leonardovillalobos, este viernes, 10 de marzo.

El hecho ocurrió cuando Villalobos iba caminando hacia los estudios de La Tele Tuya, específicamente por el San Ignacio, e iba hablando por teléfono, cuando un hombre se le acercó, él le dio la mano, pero notó que tenía una actitud rara y siguió, según relató Villalobos en el video.

“Pensé bastante para hacer este video, pero definitivamente creo que es un compromiso como ciudadano y como comunicador (…) mientras hablaba por teléfono le di la mano a esta persona y en segundos noté que venía con un cuento medio raro, inmediatamente le quité la mano, porque no me la quería soltar, le dije que estaba apurado y seguí mi camino. 20 pasos más adelante comencé a sentirme mal”, continuó.

Leonardo Villalobos describe lo que experimentó

El popular animador venezolano detalló que, tras saludar al hombre, comenzó a sentir taquicardia, mareos, dificultad para respirar, tenía las manos frías, desorientación. Se percató de lo que le estaba sucediendo y, al voltear, ese mismo hombre lo estaba persiguiendo; cuenta que pidió ayuda a uno de los oficiales de seguridad del centro comercial, pero que este no actuó.

“En medio de mi desorientación, volteaba y el tipo seguía detrás, llamé al equipo de producción para que se enterarán y seguí caminando (…) Logré cruzar la calle y me encontré con mi equipo de producción que me tomaron. El tipo seguía ahí como si nada. A la gente de seguridad yo le decía ‘me acaban de drogar, mira, ahí está el hombre’ y nada”, manifestó.

Al lugar llegó Salud Chacao para atender a Leonardo Villalobos, pues lo revisaron, estabilizaron y se quedaron con él unas dos horas hasta que ya se recuperó completamente. Por esta labor aseguró estar agradecido con el equipo de salud Chacao que lo atendió.

El presentador agregó, con molestia, que luego del suceso se enteró que a este hombre ya lo han denunciado varias veces en esa zona del municipio Chacao y que la policía alega que no ha podido atraparlo. “Como andan pegándole calcomanías a los vidrios de los carros no ha podido agarrarlo”, refutó.

“Moraleja, que es lo que busco con este video, no le den la mano a nadie, a ningún desconocido en la calle (…) Estén pendientes, muy pendientes”, concluyó Leonardo Villalobos.

Aunque el animador desconoce qué fue exactamente lo que causó su reacción, algunos usuarios en redes sociales presumen que se trate de escopolamina conocida conmunmente como burundanga una droga que se administra por vía oral o cutánea. La personas que entran en contacto con ella experimentan visión borrosa, mareos, taquicardia, estado de conciencia parcial.

