Perú | Acusan a Dina de recibir S/ 150 mil de empresarios

TENGO FOTOGRAFÍAS”, DICE SHIMABUKURO

“Lo que me incomoda es que cuando entrevistan a la señora Boluarte, le preguntaron si me conocía y ella dijo que no. Me negó. No sé por qué miente”, dijo el exasesor de Pedro Castillo

“Yo no aporto al partido. Yo hice (pagos) con mi tarjeta porque ese dinero está bancarizado. Es mi dinero y yo veo lo que hago con él. Yo era el que compraba los pasajes para ella, para su seguridad y para otras personas. Yo pagaba el hotel, los alimentos, etcétera, etcétera”, señaló, sin estimar cuánto dinero puso en la campaña de Boluarte.

El empresario Edu Beltrán negó haberle 150 mil soles a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, a través de una persona de la confianza de esta, según aseguró Henry Shimabukuro, exasesor en la sombra de Pedro Castillo.

Beltrán manifestó que no conoce a Boluarte. «No conozco a Dina Boluarte. Mañana denuncio por difamación de Shimabukuru», aseveró.