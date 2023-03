Perú | postergan inicio de clases en Lima por lluvias

Clases en Lima comenzarán el próximo 20 de marzo, según anuncio del titular del Minedu, Óscar Becerra.

Luego de reunirse con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el ministro de Educación (Minedu), Óscar Becerra, anunció que el inicio de clases en la capital será postergado hasta el próximo lunes 20 de marzo debido a las fuertes lluvias registradas los últimos días.

“La decisión que hemos tomado en consulta con la presidenta constitucional de la República, con el premier, con el equipo del Senamhi y con el equipo directivo del Ministerio de Educación, es que vamos a diferir por una semana el inicio de clases en Lima Metropolitana y Lima Región para todas las instituciones educativas”, señaló el titular de la mencionada cartera ante la prensa local.

“Senamhi ha emitido una alerta de probables precipitaciones muy poco usuales y altas para la zona de Lima debido al ciclón Yaku (…) En Lima no estamos preparados para precipitaciones por encima de lo normal. No queremos crear pánico, pero estamos muy mal acostumbrados a reaccionar después de que se produce la emergencia. En este caso estamos haciendo lo contrario y queremos ser precavidos. Ojalá que todas estas previsiones sean en vano y que no llueva tanto como parece que pudiera pasar”, añadió.

Además, Becerra recomendó que las instituciones educativas privadas de Lima suspendan sus actividades sobre todo los días 13 y 14 de marzo, fechas, según pronóstico del Senamhi, en las que se registrarán las más intensas precipitaciones fluviales en la capital.

Tras las declaraciones del ministro, el Minedu publicó en sus redes sociales un comunicado reafirmando las disposiciones de su titular y señalando que esta medida era tomada en pos de salvaguardar la integridad física de los estudiantes.

“Las autoridades del sector Educación estarán en permanente evaluación de los locales educativos, en coordinación con las autoridades de Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima y gobiernos locales”, se lee en el comunicado.

Cabe señalar que, producto de las intensas lluvias que se están registrando en gran parte del territorio nacional a raíz del ciclón Yaku (siendo las regiones más afectadas la costa norte y sierra del país), el inicio de clases también se postergó en Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Áncash.

