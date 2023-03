EEUU | Biden viaja este mes a Canadá para verse con Trudeu y dirigirse al Parlamento

El presidente Joe Biden viajará el 23 y 24 de este mes a Canadá para reunirse con el primer ministro canadiense, Justin Trudeu, y dirigirse al Parlamento de ese país, en una visita que estará centrada en la guerra en Ucrania y otros desafíos regionales como la inestabilidad en Haití.

Así lo explicó este jueves en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La visita a Ottawa del mandatario y de la primera dama, Jill Biden, busca estrechar la alianza entre EE.UU. y Canadá, así como promover sus intereses compartidos en seguridad y economía, entre otras áreas.

On March 23-24, @POTUS will travel to Canada to reaffirm the importance of the U.S.-Canada bilateral relationship and looks forward to meeting with @JustinTrudeau and addressing the Canadian Parliament.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) March 9, 2023