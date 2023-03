El cineasta mexicano Guillermo del Toro gana el Oscar a la mejor película de animación por ‘Pinocho’

‘Pinocho’, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, obtuvo el Oscar a la mejor película de animación en la 95.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California).

La cinta, que del Toro dirigió junto con Mark Gustafson, fue filmada mediante la técnica de animación ‘stop motion’. «La animación es el cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel. Estamos listos, por favor, ayúdennos a mantener la animación en la conversación», declaró del Toro durante su discurso de agradecimiento.

‘Pinocho’ está inspirada en la novela de 1883 ‘Las aventuras de Pinocho’ del escritor italiano Carlo Collodi, aunque ambientada en la época de la Italia fascista, concretamente, en el período de entreguerras. Esta es la tercera estatuilla en la carrera del director mexicano de 58 años, puesto que en 2018 ganó los Oscar al mejor director y a la mejor película por ‘La forma del agua’.

