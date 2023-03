España | Plataforma contra el parque fotovoltaico de Inca-Selva

Una decena de personas de la Plataforma contra el MegaParque Fotovoltaico de Inca-Selva ha pedido este lunes al Govern que rectifique su decisión de llevar a cabo este proyecto «a dos kilómetros de la Serra de Tramuntana» y en el que se prevé instalar cerca de 80.000 placas solares. Así lo ha explicado el portavoz de la plataforma, Jordi Vicens, quien ha remarcado el «impacto medioambiental, acústico, social y económico» que tendría este parque en Selva.

En concreto, el proyecto consistirá en la instalación de placas solares con un total de 49,9 megavatios pico, ubicado en el polígono 11, parcela 1 de Inca y en el polígono 7, parcela 3 de Selva, y afectará a 52 hectáreas de suelo rústico.

Además, al otro lado de la autopista, en el monte de Santa Magdalena también se tramita un parque solar de 21,3 megavatios pico en la finca de Son Vivot, en el polígono 7 y las parcelas 235, 659, 690.

La plataforma, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Selva y del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), ha explicado que está pendiente que el Consell de Mallorca apruebe una modificación del Plan Territorial que calificará las zonas aptas para llevar a cabo estas instalaciones. No obstante, ha censurado que el proyecto se esté llevando a cabo antes de que la institución insular lo haya aprobado.

Por otro lado, también ha apuntado que la Dirección General de Energía está «ignorando» un informe desfavorable del Ayuntamiento de Selva y ha añadido que, si bien no están en contra de la energía solar, creen que la instalación de placas debe hacerse con sentido común.

Los vecinos de Selva han recogido en poco tiempo más de 1.000 firmas contra el megaparque fotovoltaico de Son Fuster (Inca-Selva) que han presentado en el Ayuntamiento de Selva, en la Conselleria de Transición Energética, que es la institución que autoriza estas instalaciones, y en la Comisión de Medio Ambiente de Baleares, que está trabajando en los informes para la declaración de impacto ambiental del proyecto.

La plataforma ha remarcado que está a favor de la transición energética y de la instalación de placas fotovoltaicas en las azoteas y en las zonas degradadas, así como a favor de la protección del suelo rústico frente a los usos industriales de los megaparques.

«En Mallorca el suelo fértil es un recurso escaso que debemos preservar y poner en valor para priorizar su uso agrario y ganadero, una actividad que es básica para diversificar la economía, apostando por un producto alimenticio de proximidad, de calidad y rentable», ha subrayado la plataforma, quien, además, ha recordado que el suelo rústico «tiene un valor incalculable a nivel ecológico y las afectaciones en la estructura del suelo pueden tener efectos difícilmente recuperables desde el punto de vista de la estructura edáfica del suelo».

Además, ha advertido que la ubicación de los parques fotovoltaicos provocará una transformación del paisaje de algunas zonas de alto valor ambiental y paisajístico, y ha criticado que los parques que están proliferando ahora mismo no son una actividad complementaria a la actividad agraria, sino «una sustitución en toda regla en grandes extensiones de terreno sin atender al impacto sobre la planificación del suelo desde el punto de vista agrario».

Por este motivo, ha pedido una transición energética «justa y democrática», con una producción que esté próxima a los puntos de consumo y que favorezca al máximo las cooperativas energéticas de autoconsumo, «en lugar de favorecer la concentración de la producción en manos de fondos de inversión y multinacionales», informa Europa Press.

Uno de los afectados del proyecto, el ganadero Pedro Fiol, pastor de Son Vivot, una de las fincas contempladas en el parque fotovoltaico, ha criticado que, pese a tener 250 ovejas, se haya enterado por los medios de comunicación de que se contemple que pueda haber animales. Además, ha censurado que él, que es quien tiene el contrato de la finca por cinco años, no figure «por ningún lado» en este proyecto.

«Me he intentado poner en contacto con los responsables del proyecto, el director de Endesa y el alcalde de Inca, y hace dos semanas que espero una reunión, pero no se quieren reunir conmigo porque ya lo tienen todo pactado, ya tienen cerrado el proyecto y no quieren saber nada, lo que quieren es que yo coja y me vaya. Que un día yo me levante, vaya a la finca y me encuentre placas solares por todo y no sepa que hacer con las ovejas», ha declarado.

Además, Fiol ha criticado que hayan puesto a un ganadero nuevo en el proyecto, «que va diciendo por los medios de comunicación que podrá tener 120 ovejas más, es decir, él tendrá 120 ovejas y al menos 150 mías se tendrán que ir en el matadero», ha añadido.

También ha subrayado que no está en contra de las placas solares, pero pide una instalación congruente, y no en «un campo agrícola que a día de hoy funciona, donde la tierra es fértil y hay animales».

Finalmente, el miembro de la plataforma Tim Dyas ha censurado la «oscuridad» con la que considera que se ha tramitado este parque fotovoltaico. Según su opinión, ha salido «de un día para otro» porque «tienen miedo a la opinión pública».