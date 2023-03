México | Memes y reacciones del final de temporada de ‘The Last of us’

Ayer terminó la primera temporada de la serie ‘The Last of Us’ de nueve capítulos que contienen drama y sorpresas.

En el ultimo episodio ‘Look for the Light’ muestra la razón por la que Ellie es la clave para la cura de la humanidad y se refleja la nueva postura de Joel respecto a Ellie, la que lo llevará a tomar una drástica decisión.

Los espectadores manifestaron sus opiniones y compartieron divertidos memes en las redes sociales.

Yo después de ver que el final de temporada termino con un Ok y ahora no habrá domingos de #TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/2uGepoAQ2t — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

Joel salvando a ellie sin importarle matar a todos todo por que que no la separan de él#TheLastOfUs #TheLastOfUsHbo pic.twitter.com/sBhBTu2z0P — Levi |THE LAST OF US SP (@mothrfdragns) March 13, 2023

Yo defendiendo a Joel después de todo lo que vi en este capítulo:#TheLastOfUs pic.twitter.com/i2IxfNXUNS — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

«- Jurame que todo lo que me dijiste de las luciérnagas es verdad

– Lo juro» EN EFECTO ES CINE 🚬#TheLastOfUs pic.twitter.com/HQoxJTHO0G — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) March 13, 2023

Las luciérnagas de los demás pisos escuchando los disparos de Joel que se acercaba lentamente #TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/iAVMp0r8Jn — Niquin 🌿 (@niquin91_) March 13, 2023

The Last Of Us Ep 9 Dios que final más perfecto, la actuación de Pedro Pascal como Joel es PERFECTA, ver a Joel siendo tan brutal y despiadado para salvar a Ellie me pone los pelos de punta y Bella Ramsey Dios como amo su interpretación de Ellie Nota final: 10/10 pic.twitter.com/Miz3OGBmMl — ByMiguel ΔOX​❑🌿 (@ByMiguel18_) March 13, 2023

Gracias por tanto, The Last Of Us es lo mejor que existe ❤️#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/QVVHMp1TEh — 𝐒𝐏𝐈𝐃𝐄𝐘. 🕸️🕷️ (@_pablorifa) March 13, 2023

¿Habrá una segunda temporada?

La plataforma de HBO desde enero ya había confirmado que iba haber una segunda temporada de The Last of Us.

Los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann dijeron que la segunda temporada planean basarla en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II.

Hasta el momento HBO no ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada, pero puede que se estrene a finales del año 2024 y comienzos del año 2025.

KJ