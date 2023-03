Premios Oscar 2023: los ganadores de la noche que celebra lo mejor del cine – El Diario

La ceremonia cuenta con la animación de Jimmy Kimmel y las categorías son presentadas por Glenn Close y Samuel L. Jackson

El teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos), fue el escenario de la gala de los Premios Oscar 2023, donde la película Todo en todas partes al mismo tiempo fue la gran ganadora de la noche. Esta edición de los Premios Oscar contó con la animación del comediante Jimmy Kimmel.

Kimmel comenzó la ceremonia haciendo hincapié en el hecho de que gran parte de los nominados fueron seleccionados por primera vez en sus carreras por parte de la Academia de Hollywood.

Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michelle Yeoh, Brendan Fraser son muchos los que están nominados por primera vez. Son importantes las primeras veces”, recordó en tono de humor el conductor de la ceremonia.



Los nominados y demás invitados a la premiación desfilaron por primera vez en una alfombra color champán en lugar de una roja para ingresar al teatro Dolby.

Además del premio a Mejor Película, Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó otras seis estatuillas: Dirección, Guion Original, Edición, Mejor Actriz y mejores Actor y Actriz de Reparto. Otra de las grandes ganadoras de la noche fue la película alemana Sin novedad en el frente, que se llevó la mayoría de los premios técnicos.

Los ganadores

EFE

Mejor Película

Todo en todas partes al mismo tiempo | Daniel Kwan y Daniel Scheinert: La cinta usa el concepto del multiverso para desatar una historia con posibilidades infinitas. Evelyn (Yeoh) es una dueña de una lavandería con problemas económicos y familiares. Su matrimonio con Waymond (Quan) está muriendo y la relación con su hija (Hsu) está en su punto más distante. Sin embargo, de la nada se convierte en la antiheroína elegida para frenar una amenaza cósmica. Aunque está lejos de ser la oportunidad para evadirse de sus conflictos personales. Para salvar las realidades no deberá viajar entre mundos, sino sumergirse en lo más profundo de sí misma.

Daniel Scheinert and Daniel Kwan | Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Actor

Brendan Fraser | La Ballena: el actor estadounidense explota sus capacidades actorales de la mano del director Darren Aronofsky, conocido por su estilo crudo, melodramático y perturbador. Estos tres conceptos definen bien la interpretación de Fraser como Charlie, un profesor con obesidad mórbida, quien intenta recuperar el lazo con su hija, quien lo odia. Charlie es un personaje roto, carcomido por la culpa de abandonar a su familia, aunque también sufre los prejuicios impuestos desde la sociedad por su peso y sexualidad.

Mejor Actriz

Michelle Yeoh | Todo en todas partes al mismo tiempo: la actriz interpreta a Evelyn Wang, la dueña de una tintorería que de pronto se convierte en la clave para evitar el colapso del multiverso. Para que Evelyn pueda sobrevivir a su misión, debe conectarse con sus versiones de otros universos, lo que permite un abanico de posibilidades en el que Yeoh puede jugar con diferentes personalidades y matices de su personaje. Todo mientras explora las propias virtudes y defectos de la Evelyn principal, la más fracasada de todas.

Mejor Dirección

Todo en todas partes al mismo tiempo | Daniel Kwan y Daniel Scheinert: Este dúo de creativos estadounidenses comenzó dirigiendo videos musicales, alcanzando la fama con temas como “Rize of the Fenix”, de Tenacious D, y “Turn Down for What”, de DJ Snake y Lil Jon.

Con este filme pulen ese estilo estroboscópico que los caracteriza, concretando una estética bastante original y llena de colores vivos, coreografías de acción fluidas y todo un despliegue de efectos especiales que no se preocupan por lucir realistas, pero sí auténticos. También destaca por su metalenguaje y referencias a otras películas que van desde el homenaje hasta la parodia.

Mejor Largometraje Animado

Pinocho | Guillermo del Toro: esta es la tercera vez que el director mexicano gana un Oscar y la primera que lo logra con un contenido animado. Esta adaptación del cuento clásico de Pinocho se grabó con la técnica de stop motion y está disponible en la plataforma Netflix.

Pinocho (2022)

Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan | Todo en todas partes al mismos tiempo: en este filme Quan interpreta a Waymond, el esposo de Evelyn, la protagonista. Al principio se presenta como un hombre bastante pasivo y amable, que se esfuerza por mantenerse sonriente a pesar de los problemas que enfrenta su negocio y matrimonio. No obstante, en la medida que se desata el caos multiversal de la historia, el actor va encarnando diferentes versiones del personaje, cada una con su propio carácter. De igual modo, el tener entrenamiento en taekwondo y hablar fluidamente chino y mandarín le ayudaron a complementar un personaje que ha declarado en entrevista que parecía hecho a su medida.

Mejor Actriz de Reparto

Jamie Lee Curtis | Todo en todas partes al mismos tiempo: su papel en la cinta podría parecer extremadamente secundario al principio. Se nos presenta como una funcionaria amargada en la agencia del gobierno a la que Evelyn (Michelle Yeoh) y Waymond (Ke Huy Quan) deben ir a justificar sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, en la medida que la protagonista avanza entre universos, Deirdre (su personaje) va cobrando cada vez más relevancia, asomando entre versiones paralelas su verdadera personalidad, trasfondo, y haciendo que finalmente se empatice con ella.

Jamie Lee Curtis | Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Largometraje Documental

Navalny | Daniel Roher

Daniel Roher | Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Cortometraje de Ficción

An Irish Goodbye | Ross White y Tom Berkeley

Mejor Fotografía

Sin novedad en el frente | James Friend

James Friend | Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Peinado y Maquillaje

The Whale | Adrien Morot, Judy Chin y Annemarie Bradley

Mejor Diseño de Vestuario

Pantera Negra: Wakanda Por Siempre | Ruth Carter

Mejor Película Internacional

Sin novedad en el Frente (Alemania) | Edward Berger: esta película sigue la historia de un joven que, influenciado por las ideas nacionalistas de su país, se alista entusiasmado para luchar en la Primera Guerra Mundial.

Sin héroes ni bandos que representen a los buenos y a los malos, Berger muestra cómo los soldados alemanes y franceses se debaten entre la vida y la muerte por culpa de decisiones políticas.

Mejor Cortometraje Documental

The Elephant Whisperers | Kartiki Gonsalves y Guneet Monga

Kartiki Gonsalves y Guneet Monga| Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Cortometraje Animado

The boy, the mole, the fox and the horse | Charlie Mackesy y Matthew Freud

Mejor Diseño de Producción

Sin novedad en el frente | Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper

Mejor Banda Sonora

Sin novedad en el frente | Volker Bertelmann

Mejores Efectos Visuales

Avatar: el camino del agua | Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett

Eric Saindon, Richard Baneham, Daniel Barrett y Joe Letteri | Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Guion Original

Todo en todas partes al mismo tiempo | Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor Guion Adaptado

Women Talking | Sarah Polley

Mejor Sonido

Top Gun: Maverick | Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor

Mejor Canción Original

“Naatu naatu” de la película RRR | M. M. Keeravaani y Chandrabose

Chandrabose y M.M. Keeravaani | Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Mejor Edición

Todo en todas partes al mismo tiempo | Paul Rogers

Sobre la ceremonia

Las categorías fueron anunciadas por actores como Glenn Close y Samuel L. Jackson. Además, en el escenario también se presentaron algunas de las celebridades más populares del momento como el chileno Pedro Pascal, la británica Florence Pugh y la estadounidense Halle Bailey.

La ceremonia contó también con la participación musical de la cantante Rihanna, quien recientemente volvió a los escenarios con su presentación en el medio tiempo del Super Bowl.

