Consumidores cuestionan que el Gobierno aumente el gas y no el salario

El Gobierno nacional aumentó el precio de las bombonas de gas que se distribuyen a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los primeros días del mes de marzo.

La bombona de 10 kilogramos, que costaba 15 bolívares, ahora tiene un valor de 23 bolívares; la de 18 kg. fue incrementada de 26 bolívares a 45 bolívares y la de 43 kilos, de 47 bolívares a 89 bolívares, según se informó a los habitantes del estado Miranda, quienes de inmediato reaccionaron en las redes sociales.

Estos precios del gas se anunciaron días después del incremento de las bolsas de alimentos que también se comercializan a través de los CLAP, cuyo precio, que era 18 bolívares, subió entre 30 y 36 bolívares.

Y a quien denuncio yo hoy que PDVSA Gas Comunal me aumentó el costo de llenado del cilindro de 10kg de 11bs a 22bs ??? Eso no es 100% de inflación también? Considerando que el salario sigue siendo 130bs AL MES — Alexa (@soyalex_peleona) March 8, 2023

Y mientras en Twitter la gente se entretiene en dimes y diretes, esto está sucediendo en el país; aumento del 98% en el gas doméstico. pic.twitter.com/nhURPZtdqj — Jacqueline Hurtado (@Jacque_Hurtado) March 7, 2023

Josefina Oropeza tiene 65 años. Es pensionada del Seguro Social y mensualmente recibe 130 bolívares. Para ella este incremento representa “otra bofetada”.

“Entre el costo de la bolsa y la bombona de gas de 47 kilogramos me gasto 119 bolívares y solo me quedan 11 bolívares que no me alcanzan ni para pagar el traslado del cilindro hasta mi casa”, indicó.

Oropeza destacó que los adultos mayores necesitan ir al médico y también medicinas, y con esa pensión no pueden cubrir ninguno de los dos gastos.

“El Gobierno sabe que 130 bolívares no es nada, prácticamente nos tiene en la indigencia. Es triste que después de trabajar tanto, uno no pueda vivir su vejez tranquila”, indicó, por su parte, Rosario Ascanio, también pensionada.

En las redes sociales, los usuarios cuestionaron que este incremento no venga acompañado de un ajuste en el salario básico, a pesar de las protestas que mantienen los trabajadores públicos, entre ellos los educadores, por un salario digno.

#Opinión/ El gobierno aumenta el valor de las bombonas de gas casi 100 % y el sueldo de los empleados públicos sigue igual. ¿Cómo hace una persona que gana sueldo mínimo (Bs 130) para comprar una bombona de 43 kg en Bs. 89, la bolsa Clap en Bs. 36. y cubrir otras necesidades? pic.twitter.com/dP3f3KmDoh — Jean C. Rodríguez (@JeanCRodriguez_) March 12, 2023

Las comunidades también se quejaron de que este aumento se hizo sin consultar a los vecinos y de los continuos retrasos en la entrega de las bombonas de gas, lo que ha obligado a muchos a cocinar con leña.

Rosanna BattistelliGran Caracas

