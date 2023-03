Dos ejercicios coreanos para tener vientre plano

El vientre bajo suele inflamarse de forma más común de lo que creemos. Si bien, la alimentación es un factor importante, también podemos contrarrestar su aspecto con un par de ejercicios coreanos que nos ayudarán a tonificar esta zona para que luzca completamente plana.

Son movimientos que harás acostada, así que te sugerimos usar ropa cómoda y sobre todo, hacerlos sobre un tapete de yoga para que no te lastimes. Ten presente que si tienes alguna lesión, lo ideal es que primero acudas con tu doctor para que te indique si estos ejercicios coreanos son aptos o no para ti.

Recuerda que antes de hacer cualquier ejercicio tienes que realizar un calentamiento para evitar fracturas o esguinces. Mueve todo tu cuerpo al menos durante 5 minutos a un ritmo bajo pero constante.

Ejercicio #1

Para este primer ejercicio deberás recostarte sobre el tapete. Coloca tu espalda de forma recta y con tus pies haz un movimiento como si estuvieras en una bicicleta. Es decir, harás como si pedalearas en el aire. Repite este ejercicio 15 veces durante 3 series.

Ejercicio #2

Mantente recostada en el tapete. Este ejercicio consiste en abrir y cerrar las piernas para que se tonifiquen mientras tu vientre bajo comienza a eliminar la grasa acumulada. Cuando abras las piernas asegúrate de que tus talones toquen el suelo y después júntalas nuevamente en el aire. Repite este ejercicio durante 3 series de 15 repeticiones.

¿Cómo mantener un abdomen bajo plano?

El abdomen bajo puede estar inflamado cuando comemos alimentos grasosos que no le caen bien a nuestro organismo. Por ello, te sugerimos llevar una alimentación balanceada para que no te inflames después de comer y también, tener una vida activa con ejercicios que puedes hacer desde casa. No olvides tomar abundante agua.

