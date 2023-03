Vecinos de Las Villarroeles reclama mejoras de la vialidad en la calle San Mateo

Son varios los años que han pasado desde la última vez que realizaron trabajos de rehabilitación en la vialidad en la calle San Mateo de Las Villarroeles, municipio Díaz.

La carretera se encuentra deteriorada y los vecinos exigen un poco más de atención.

Millán dice que la comunidad no se escapa de las necesidades que enfrenta el país. Comenta que la realidad es palpable cuando se camina la calle.

Igualmente, Henrry Vásquez, describe que la carretera está más cubierta de tierra que de asfalto.

«El que no es de la comunidad y va de visita, no va a reconocer si la calle está asfaltada o no, porque desde lejos lo que sobresalta es la tierra».