EEUU | Gloria Molina, pionera política de las latinas en California, padece cáncer

La demócrata Gloria Molina, pionera de las latinas en la política de California y Los Ángeles, anunció este martes que por tres años ha estado luchando contra un cáncer terminal.

Molina, de 74 años y uno de los rostros más conocidos en la política del Estado Dorado, explicó en su cuenta de Facebook que el cáncer que padece es «muy agresivo».

«He vivido una vida larga, satisfactoria y hermosa», escribió Molina en la publicación. «Estoy realmente agradecida por todos en mi vida y orgullosa de mi familia, carrera, mi gente y el trabajo que hicimos en nombre de nuestra comunidad».

Agradeció a los médicos y profesionales de la salud que la cuidaban en City of Hope, un centro oncológico de Los Ángeles.

«Tengo una familia increíble y cariñosa, amigos maravillosos y trabajé con colegas comprometidos y un equipo leal… A lo largo de mi vida he tenido el apoyo de muchas personas». agregó.

I am sad to learn trailblazer Gloria Molina has been battling terminal cancer. A fierce Chicano leader, Gloria has done so much to uplift and pave the way for underserved communities. She is a fighter, and I am sending her love and strength! pic.twitter.com/LjqUXKTx70

— Assemblymember Robert Rivas (@AsmRobertRivas) March 14, 2023