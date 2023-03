España | «Es el partido más importante de la temporada»

Máxima expectación en Anoeta, ante la llegada de José Mourinho y sus impresiones sobre el caso Negreira, pero no se pronunció al respecto. El técnico de la Roma se centra únicamente en el partido de vuelta de la Europa League ante la Real Sociedad y no parece querer saber nada de lo que concierne al escándalo por los pagos del Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros.

El portugués alabó a su próximo rival en competición europea y a su entrenador, Imanol Alguacil, que antes había hablado de la necesidad una tormenta perfecta en el estadio para buscar la remontada. Mou no quiso verse en el papel de favorito, pero afirmó que tratarán de aprovecharse de la «situación emocional» de los donostiarras.

Imanol

«Son declaraciones respetuosas. Está cargando el ambiente pero de una forma respetuosa. Él hace su trabajo y muy bien. Es un gran entrenador en lo técnico y en lo comunicativo con su gente. Es la ventaja del equipo que juega el segundo partido en casa».

Derbi contra la Lazio

«Es el partido más importante de la temporada. El siguiente siempre es el más importante de la temporada. Hoy es el de mañana y el viernes lo será el de la Lazio. Mañana jugará el equipo que desde mi punto de vista nos da las mayores garantías de pasar a cuartos de final».

Mentalidad

«Somos un equipo serio, que hace su trabajo al máximo y que a veces no conseguimos encontrar el nivel que nos permite obtener resultados. A veces nos cuesta jugar tantos partidos en dos competiciones distintas. Hay equipos que tienen 24 o 25 jugadores y todos prácticamente iguales en potencial o experiencia y no es un problema, pero para nosotros es más complicado. Lesiones, expulsiones, cansancio… pero ellos están siempre conmigo y yo con ellos».

Ida

«El Olímpico nos da siempre la tormenta perfecta y a veces ganamos y otras no. El ambiente de la Roma es muy bonito, pero al final el que habla es el campo. La única vez que he visto un estadio marcar un gol ha sido en las semifinales de Champions de 2005 es en Anfield, porque el balón no entró pero del ruido de la afición lo concedieron. El estadio te da, pero no juega. Mañana habrá un gran ambiente aquí, pero nos dará empuje. Ellos juegan bien. La Roma jugará mejor con esta tormenta que ha dicho Imanol».

Cambios

«Ibáñez será el único que puedo confirmar».

Obra del estadio

«El estadio es fantástico y cuando estuve con el Real Madrid… pues cuando llegas es un impacto positivo. Es muy cómodo, es top. El equipo además juega para estar arriba, lleva toda la temporada en Champions, muy cerca del Atlético, que tiene un nivel de inversión muy grande. En estructura, filosofía, entrenador, con gente local… siempre he tenido respeto profundo por la Real».

Favoritos

«La Real jugó bien, cambió un poco al jugar con Zubimendi e Illarra juntos. Una señal de querer cambiar su filosofía para el partido de Roma. Ahora intentarán ser más agresivos, con Brais, sin Illarra, presionando más arriba, corriendo riesgos que les pueden ayudar a remontar o que pueden hacer que el partido acabe antes de lo que quieren. Estamos preparados para eso mismo, intentar sacar ventaja de su situación emocional».