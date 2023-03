Joana Sanz le dejó el “pelero” a Dani Alves

Luego de la detención del futbolista Dani Alves el pasado 20 de enero de 2023, por presunta violación, tal parece que su esposa, la modelo Joana Sanz no aguantó más la presión mediática y su conflicto sentimental que ha desatado la difícil situación del deportista.

La española decidió ponerle punto y final a su relación con el brasileño, noticia que confirmó con una carta escrita de su puño y letra, la cual compartió en su perfil de Instagram, este miércoles 15 de marzo.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento… me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, expresó en el texto.

Foto – Cortesía

Aunque en un principio Joana Sanz le mostró su apoyo a Dani Alves y afirmó públicamente que no se separaría porque no iba a dejar a su esposo solo “en el peor momento de su vida”, la mujer cambió de opinión.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, agregó.

Finalmente, Joana afirmó en su carta que continuará en la vida de Dani, pero de otra manera y dejó claro que termina su historia de amor con su ahora expareja. “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15”.

Cabe destacar, que Joana Sanz es una modelo canaria de 30 años, quien ostenta una larga carrera en el mundo de las pasarelas. Cuando apenas tenía 17 años ganó el concurso Supermodel of the World, de la agencia norteamericana Ford y ha trabajado con una amplia lista de famosas marcas.

