Temperaturas alcanzan 39 grados en Venezuela

El director general del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Ángel Graterol, informó que con la llegada del periodo seco las temperaturas han alcanzado hasta los 39 grados Celsius en algunas entidades del país.

Graterol explicó que las temperaturas se han acrecentado en la Región zuliana y los llanos centrales, occidentales y orientales. “En estos momentos han llegado a 39º en zonas de Bolívar, Anzoátegui, al norte de Amazonas y sur de Guárico”, señaló, al tiempo que agregó que en el Distrito Capital se han registrado de 32º a 33ºC.

Manifestó que la situación puede resultar desfavorable porque incrementa el riesgo de incendios forestales en buena parte del territorio nacional. «Así que estamos pendiente de esta situación y tenemos que estar prevenidos», declaró.

Agregó que han ocurrido bastantes focos de incendios forestales en varias regiones del país, entre ellas, recordó que la semana pasada se registró uno en el parque nacional Henri Pittier, estado Aragua.

Asimismo, destacó que en Caracas se han presentado muy pocas alarmas. «Hacia el cerro el Ávila hasta ahora no ha habido reporte, pero hay que estar atentos porque esta es la temporada de incendios», reiteró.

Graterol llamó a la población a no lanzar cigarros ni botellas en zonas verdes. «Recuerden que un incendio no se da solo», expresó y pidió no quemar basura.

En días pasados, se activo el Comando Unificado contra Incendios Forestales para periodo seco 2023 debido al inicio del periodo seco, donde se registran altas temperaturas, ocasionadas por el cambio climático en todo el mundo.

Con información de Últimas Noticias