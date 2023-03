Así voceros oficialistas han justificado que no se aumente el sueldo mínimo

1549367

Caracas.- En los últimos meses, las protestas en Venezuela se han incrementado. A diario se registran manifestaciones en diferentes estados del país y todas con un fin en común: exigir un aumento significativo del sueldo mínimo; sin embargo, esto no se ha logrado.

La última vez que el gobierno de Nicolás Maduro realizó un ajuste en el salario mínimo fue el 15 marzo de 2022; en esa oportunidad, el sueldo pasó de 7 a 130 bolívares, un monto que hoy en día no es suficiente para cubrir las necesidades del venezolano.

Ante las exigencias de un aumento de sueldo, los voceros del gobierno de Nicolás Maduro han manifestado sus respuestas, entre ellos el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba; la ministra de Educación, Yelitze Santaella; el diputado Pedro Carreño y el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

Ministra de Educación: «No tenemos para aumentar el salario mínimo»

Recientemente se hizo viral un video en el que la ministra de Educación, Yelitze Santaella, aseguró que no es posible hacer un aumento del salario a los docentes, pues manifestó que no hay dinero para hacerlo.

«No puedo decirles que en este momento vamos ya a firmar el contrato, no podemos hacerlo porque no les vamos a mentir a nuestro pueblo», dijo la ministra el pasado viernes 10 de marzo, en Cojedes.

Diputado Pedro Carreño: «No hay recursos para resolver las necesidades»

En agosto de 2022, el diputado oficialista Pedro Carreño defendió el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre) asegurando que no hay medios ni recursos para resolver las necesidades de los trabajadores.

«La derecha reaccionaria pretende hacer ver que hay una desidia porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo lo que dice es que no hay recursos, no hay medios para resolver las necesidades«.

Ministro de Trabajo : «El aumento del salario mínimo va ligado a alivio de sanciones»

El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, también manifestó su opinión en relación con el aumento de sueldo mínimo en Venezuela. El ministro advirtió que un eventual aumento se daría cuando el Estado pueda tener capacidad de maniobrar económicamente.

En declaraciones a Globovisión, el ministro dejó ver que un posible aumento de sueldo depende del alivio en las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le tiene a Venezuela.

Diosdado Cabello: «Las sanciones afectaron el ingreso del país»

El pasado 11 de enero, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que la prioridad del gobierno Nicolás Maduro es el tema salarial de los trabajadores; sin embargo las sanciones de Estados Unidos afectaron los ingresos del país.

«Nosotros, de cada 100 dólares que recibimos bajamos a 1 y claro que la cosa ha mejorado, pero un poquito, no es que estemos recibiendo 20, no, pero vamos mejorando y va a seguir mejorando», dijo Cabello en su programa televisivo.

Protestas

Los manifestantes del sector educación, salud, jubilados y pensionados se concentraron este miércoles 15 de marzo, en Caracas, con la esperanza de ser recibidos por algún representante del ministerio y de mostrar de nuevo su rechazo por las malas condiciones en las que viven, situación que no ha sido atendida por el Estado y razón por la que se mantienen en las calles cada día.

Redacción El PitazoEconomía

