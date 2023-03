Capriles propone levantamiento de inhabilitaciones políticas ante primarias

El candidato a las primarias por el partido Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles Radonski, propueso al Ejecutivo nacional iniciar una negociación políticapara mejorar las condiciones electorales, en las que destaca el levantamiento de las inhabilitaciones.

Capriles rechazó el argumento gubernamental de que “si no hay México no hay nada más” o «si no se suelta un dólar no hay acuerdo” y resaltó la necesidad de dialogar para el encuentro de soluciones.

Recordemos que el también exdiputado y exgobernador del estado Miranda se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos desde 2017 y hasta el año 2032, como recientemente lo aclaró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa «Con el Mazo Dando» al momento en el que cuestionó la candidatura de Capriles.

