EEUU | EE.UU. le recuerda a Rusia que su fuerza aérea debe actuar con profesionalidad

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, apuntó este miércoles que ha hablado con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, sobre el dron estadounidense derribado sobre el mar Negro, y recordó al país que sus fuerzas aéreas deben actuar con profesionalidad.

«Le corresponde a Rusia operar su aviación militar de una forma segura y profesional», indicó ante la prensa.

Estados Unidos informó este martes de que una maniobra «insegura» y «no profesional» de dos cazas rusos le obligó a derribar un dron estadounidense MQ-9 sobre el mar Negro.

El suceso tuvo lugar hacia las 07.03 hora local (06.03 GMT) y según precisó el mando europeo de EE.UU. en un comunicado, su dron estaba efectuando una operación rutinaria cuando fue interceptado y golpeado por un caza ruso, lo que llevó a las fuerzas estadounidenses a derribarlo en aguas internacionales ante el daño provocado.

«Estados Unidos seguirá volando y operando allá donde lo permitan las leyes internacionales. Es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación», apuntó Austin, calificando de «preocupante» lo sucedido.

El secretario de Defensa añadió que su país se toma «seriamente» cualquier posible «escalada» y señaló que es importante que las líneas de comunicación se mantengan abiertas para ayudar a prevenir cualquier «cálculo erróneo».

El Ministerio de Defensa ruso esgrimió este martes que sus cazas no derribaron el MQ-9 y alegó que el dron penetró en un espacio aéreo de acceso prohibido hasta que el ejército ruso concluya su «operación militar especial» en Ucrania.

Moscú también avanzó su intención de buscar los restos del dron, al igual que Estados Unidos, aunque John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, admitió ayer que es una labor complicada porque el aparato cayó en una zona «muy profunda del mar Negro»

«La recuperación será muy difícil para cualquiera. Eso lo primero. Lo segundo es que no tenemos barcos allí, pero sí muchos amigos y aliados que trabajarán en las operaciones. Es nuestra propiedad», afirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley.

En caso de que su hallazgo recaiga en las fuerzas rusas, recalcó, Estados Unidos tiene «bastante confianza» en que ese aparato ya no contiene información sensible porque se tomaron medidas para que así fuera: «Lo que pudiera haber de valioso ya no lo es».

Aunque Estados Unidos consideró este martes que lo sucedido no fue un accidente, el general prefirió no entrar en detalles sobre si el choque del caza contra el dron fue intencional.

«Sabemos que la interceptación fue intencional y que también lo fue el comportamiento agresivo, muy poco profesional y muy inseguro. Del contacto físico en sí (entre los aparatos) no estoy tan seguro. Tendremos que determinarlo», concluyó. EFE