“El proceso revolucionario sedesgastó y colapsó”

En el programa “Conversando con Emilio”, dirigido por el reconocido periodista Emilio Materán, disfrutamos de una sabrosa entrevista con el abogado Johel Orta, quien no se guardó nada y, al contrario, dio una cátedra de política, con respecto a los enormes errores que ha cometido la oposición venezolana, y las aún más marcadas fallas del Gobierno para mantenerse en el poder.

“Hay que tomarse esto con seriedad”

Para el analista político y abogado, el problema de la oposición comienza por la “inconstitucionalidad de sus inhabilitaciones”. Según el experto, a ello se le suma el hecho de la poca seriedad de los candidatos de oposición, quienes “están más concentrados en sancochos y piñatas que en hacer un llamado a todos aquellos jóvenes que prefieren irse del país y no quieren votar”. Esto significa que continúan reinando los intereses personales, y no están enfocados en la verdadera misión que es “generar un proceso en el cual nos encontremos todos como venezolanos”, destacó Orta.

Asimismo, el abogado reiteró que Diosdado Cabello,en su programa “Con el Mazo Dando, es quien le dicta la agenda a la oposición venezolana, y éstos terminan pisando la concha. No se puede seguir cayendo en lo mismo, de allí derivan derrotas tras derrotas de la oposición. Eso de llamar a la abstención en 2005, ha sido uno de sus más grandes errores. Dejaron todas las instituciones y comenzó la desintegración del Estado democrático”, apuntó.

Se hunde el “proceso”

El politólogo también mencionó que el “Estado venezolano es un proceso ya anárquico”, debido a que durante los últimos 23 años, se han vivido las mismas situaciones políticas adversas, entre dos bandos. Todo ello ha incidido en que en Venezuela, no existe una independencia de poderes y precisamente es gracias a los errores de la oposición, que no han entendido que “este es un proceso ya desgastado debido a la falta de la alternancia política. Hecho que no han sabido aprovechar”, destacó Orta.

El invitado también resaltó que éste, al ser “un Gobierno totalmente desgastado y colapsado, que ya no puede más, se presenta una valiosa oportunidad para derrotar al Presidente Nicolás Maduro”. Asimismo, Orta resaltó que si el Presidente Chávez estuviese vivo hoy en día, nadie le ganaría, pero esa no es la realidad”.

Para el abogado, “las recientes políticas del gobierno actual, lo que han hecho es terminar de desarticular todo el proceso que comenzó hace 23 años con el Presidente Chávez”, lo que ha derivado en una“Revolución colapsada por esa permanencia en el poder, lo cual la desgastó y corrompió”.

Construcción de un nuevo pacto

El licenciado Emilio Materán le preguntó al invitado su opinión acerca de la candidatura unitaria de tantos inhabilitados y también mencionó el caso atípico de Benjamín Rausseo, quien está punteando por ahora las encuestas. Al respecto, Orta considera que “en el caso de Benjamín Rausseo, desde su perspectiva,“cometió un gravísimo error al entrar en las primarias,puesto que podía hacerlo él solo. Rausseo se hubiese convertido en el refugio de ese 70% venezolanos que no quieren nada con la política tradicional que hemos conocido hasta ahora”, destacó.

En torno a ello, el analista señaló que actualmente, la situación política del país “es un hervidero, y que la prioridad es hallar un consenso urgente. Un candidatoque, en todo caso, comprenda que no es una cuestión de pedir perdón, sino de ejercer una política acertada para salir de toda esta situación crítica, debido al colapso que generó en todo el país, la revolución emprendida por el Presidente Chávez. Asímismo, explicó que “actualmente hay un hervidero. Estamos viviendo lo mismo en los años 90, cuando se produjo el Caracazo. Sin embargo, esta situación es mucho peor que en ese momento, ya que hoy en día el Bolívar no existe. Aquí no hay una política monetaria,no existe un plan de patria; esa visión colapsó”, resaltó Orta.

La tragedia de la antipolítica

El invitado expresó que Benjamín Rauseo “refleja eso que quiere la gente. Algo distinto, pero Venezuela está precisamente viviendo la tragedia de la antipolítica desde el chiripero con el Presidente Caldera, luego con el voto del Presidente Chávez, quien para todos era como el vengador errante y bueno, ya sabemos lo que ocurrió entre Capriles y Maduro”, agregó.

Orta, explicó que en las encuestas “no más del 7% de las personas van a participar en las primarias. Eso definitivamente lo va a utilizar el Gobierno, porque siempre ha sido muy habilidoso para manipular este tipo de situaciones y conservarse en el poder”.“Debemos aceptar que son pésimos gobernantes, pero son muy hábiles para mantenerse en el poder”.