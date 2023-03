Maria Corina activa voto aluvional /¿Qué dice Constitución sobre política en FFAA?/ Necesita Chile Bukele?/Trump de primero /PDVSA en Picada

Vídeo Maria Corina activa su voto aluvional

Maria Corina Machado, líder opositora y ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha logrado captar la atención de los votantes opositores al activar el voto aluvional y las movilizaciones de calle en su campaña para ganar las primarias de la oposición en Venezuela.

Aunque Machado siempre ha contado con el apoyo de un sector importante de la población venezolana, ahora está concentrando sus esfuerzos en movilizar a los votantes que normalmente no participan en las elecciones, con la esperanza de aumentar su base electoral y ganar las primarias.

El voto aluvional, o el voto de última hora que puede cambiar el resultado de una elección, puede ser fundamental en un proceso electoral o como las primarias de la oposición en Venezuela.

Además, la movilización de calle puede ser una herramienta poderosa para aumentar la visibilidad de su candidatura y movilizar el voto del 80% de los que no están inscritos en ninguno de los partidos.

El siguiente vídeo de una marcha de Maria Corina en Mérida demuestra que la bola de nieve ha comenzado su camino

¿Qué dice la Constitución sobre la política en las FFAA?

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece en su Título IX, Capítulo III, los principios fundamentales de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.

En primer lugar, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del territorio.

La Constitución también señala que las Fuerzas Armadas tienen como deber fundamental la defensa de la nación, la garantía de la independencia y soberanía del Estado, la integridad del espacio geográfico, la protección de la Constitución y las leyes, y la garantía de la paz y la estabilidad democrática.

Asimismo, se establece que las Fuerzas Armadas son una institución al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al servicio de persona o parcialidad política alguna, por lo que están sujetas a la autoridad y al control del Poder Nacional constituido.

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política … En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna ARTÍCULO 328 CONSTITUCIÓN NACIONAL

Además, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben estar regidas por los principios de la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad y la subordinación al poder civil.

En resumen, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las Fuerzas Armadas son una institución profesional y esencial para garantizar la independencia y soberanía de la nación, pero deben estar sujetas al control y autoridad del Poder Nacional y regidas por los principios de la democracia y la subordinación al poder civil.

¿Necesita Chile la política anti crimen de Bukele?

La violencia y el crimen son problemas graves y preocupantes en todo el mundo, incluido Chile. Es comprensible que la sociedad chilena esté buscando soluciones efectivas para reducir el crimen y la violencia en sus comunidades.

Sin embargo, en cuanto a la política anti-crimen de Bukele, debo señalar que cualquier medida extrema debe ser examinada cuidadosamente antes de ser adoptada en otro país. Es importante recordar que cada país tiene su propia historia, cultura y estructura política, económica y social. Lo que funciona en un lugar puede no ser apropiado o efectivo en otro.

🇸🇻| Nayib Bukele a la Comunidad Internacional: "Les dije que El Salvador avanzaría, juramos defender la Patria, contra todo obstáculo y enemigo, y no podemos permitir que nadie nos arrebate cada paso que hemos dado, ni los que estamos por dar". ¿Apoyas la idea de Bukele? pic.twitter.com/U7SArOwa7D — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 15, 2023

En el caso de El Salvador, es cierto que el gobierno de Bukele ha implementado medidas extremas para reducir el crimen, como el uso de la fuerza militar y la encarcelación masiva de pandilleros. Según informes del gobierno salvadoreño, estas medidas han logrado reducir los homicidios a cero durante casi un año.

Sin embargo, estas políticas también han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil por violar los derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de derecho.

La experiencia de otros países, como El Salvador, puede ser útil, pero no puede ser simplemente copiada sin una evaluación cuidadosa.

Trump en primer lugar

Una reciente encuesta realizada en marzo de 2023 en Estados Unidos ha arrojado interesantes resultados en cuanto a los posibles precandidatos del partido republicano para las próximas elecciones presidenciales. Según los resultados de la encuesta, el ex presidente Donald Trump lidera las preferencias con un 46%, seguido del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 32%.

Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, se encuentra en tercer lugar con un 5% de las preferencias, seguida por el ex vicepresidente Mike Pence con un 3%. La congresista Liz Cheney y el ex secretario de Estado Mike Pompeo se sitúan en el quinto y sexto lugar respectivamente, con un 2% y un 1% de las preferencias. Los gobernadores Tim Scott y Chris Sununu, así como el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, se sitúan en el séptimo lugar con un 1% de las preferencias cada uno.

Aunque aún falta mucho tiempo para las elecciones, estos resultados nos dan una idea de la posición actual de los posibles precandidatos republicanos en la opinión pública. Cabe destacar que la encuesta fue realizada en marzo de 2023, por lo que es posible que las preferencias cambien en los próximos meses a medida que se acerquen las elecciones presidenciales.

PDVSA en picada

Los datos recientes de @ecoanalitica muestran que los ingresos petroleros de Venezuela han disminuido significativamente desde 2013, con una posible cifra de $2.700 millones para este año, lo que equivale solo al 3% de los ingresos obtenidos hace ocho años. Esta situación económica es preocupante para el país y ha sido destacada en un informe completo de la sección de Economía en @CronicaUno.