¡Polémica! Expareja de Marie Claire Harp se burló de la muerte de Dave Capella

Muchos pensaban que este miércoles 15 de marzo de 2023, iba a ser un día común y corriente, que no iba a tener una polémica buena, para lo que pensaron así, se equivocaron, pues la presentadora Marie Claire Harp destapó la caja de pandora y saltó unas que otras informaciones que hizo «explotar» las redes sociales.

Asimismo, la criolla reveló que su exnovio, el mexicano Efraín Estrada Vergara fue un «demonio» que abusó y acosó sexualmente de ella, además de afirmar que cuenta actualmente con una orden a aprensión en su contra por dichos delitos sexuales. ¿Cómo te quedó la pepa del ojo?.

«Este hombre tiene una orden de aprensión, él interpuso un amparo, este amparo se le bajo, la fiscalía dijo, ¿sabes qué?, bay!!!. Obviamente con la ayuda de sus abogados, porque el tipo y la verdadera razón por la que él está acusado es por una razón extremadamente grave», reveló Harp.

Por su parte Marie no perdió la oportunidad de contarle a sus seguidores que dicho «hombresito» se burló de la muerte del presentador DaveCapella por venganza. «No se si recuerdan cuando murió Dave, esta patraña agarro fotos de la clínica en dónde estaba Dave y las publicó en sus historia nada más para que me doliera», expresó la criolla.

«La gente se muere por algo, algo malo tuviste que hacer en la vida para morirte así, y ponía la foto de Dave, todo el tiempo», explicó. Posteriormente, compartió con su fanaticada que no hay que tenerle miedo a dichos hombres porque para eso está la fiscalía, para encargarse de ellos.

