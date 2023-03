EEUU | Trump pide fin de la guerra en Ucrania y desmantelar el poder neoconservador

El expresidente Donald Trump aseguró este jueves que «nunca hemos estado tan cerca de la III Guerra Mundial» y que debe haber un «compromiso total para desmantelar el grupo de poder neoconservador globalista», responsable de arrastrar al mundo a «guerras interminables».

«Nunca hemos estado más cerca de una III Guerra Mundial de lo que lo estamos ahora bajo (el presidente de EE.UU.), Joe Biden», dijo Trump en un video subido a su propia red social, Truth.

El exmandatario estadounidense culpó, sin citar nombres, a un supuesto poder establecido («establishment») «neoconservador globalista» de provocar «perpetuamente guerras interminables» con la coartada de «luchar por la libertad y la democracia en el extranjero».

