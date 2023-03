Jóvenes afectados por las recurrentes fallas de ABA Cantv

Los jóvenes dieron su testimonio a NTA sobre cómo se han visto afectados por las recurrentes fallas en el servicio de internet que presta la empresa Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Según una reciente encuesta realizada por el Correo del Caroni más de la mitad del país ha reportado fallas de internet en Cantv durante el primer trimestre del año.

Sin embargo, debido a las múltiples fallas que se habían presentado en fechas anteriores, dicha empresa ha puesto en marcha el Plan de Resolución Integral de Averías en algunos sitios de la capital.

Pero ¿Qué pasa con los otros estados? Si bien es cierto a pesar de que la gran Caracas también se ha visto constantemente afectada por las averías en el servicio, los estados más perjudicados son los que quedan al oriente de Venezuela.

Hasta los momentos las autoridades no han explicado si dicho plan también se ejecutará en los otros estados como parte de la solución que tanto añoran los usuarios.

Los jóvenes hablan sobre como se han visto afectados por las fallas en el internet

Entre los jóvenes afectados por las recurrentes fallas de Cantv se encuentra Asleny Becerra, quien habita en el estado Bolívar y dio su testimonio a NTA.

Además, según contó Becerra actualmente trabaja como social media por teletrabajo. Esta joven explicó que “cuando hay fallas a nivel regional el internet se va por completo”.

“Quedarme sin internet me afecta mucho, porque mi trabajo es completamente remoto, o sea a distancia. Entonces, si no tengo internet, no tengo absolutamente nada de comunicación con mi jefe que está en el exterior”, agregó Becerra.

Asimismo, agregó: “Las fallas de internet duran aproximadamente de 5 a 6 horas. En casos extremos, como hace unas semanas, nos quedamos sin internet por más de 24 horas toda la ciudad”.

A consideración de la joven oriunda de Bolívar “las autoridades deberían garantizar que toda la población tenga internet, así sea un corte de fibra óptica que salió de la nada. Igual deberían garantizar que todo el mundo tenga internet”.

Mientras que una entrevistada oriunda de Carabobo, quien también utiliza ABA Cantv dijo a NTA: “Yo utilizo internet en mi casa, pero ni siquiera es un internet que me funcione, porque yo puedo tener un día internet, pero ni siquiera estable, y al día siguiente no cuento con internet, puedo durar una semana sin internet”.

“Para mí es un momento complicado porque yo trabajo con internet y cuando llamo a Cantv para levantar una queja ellos ni resuelven o me dicen que me van a mandar un técnico y nadie viene y nadie me llama, ni atiende mi solicitud”, continuó su discurso.

Recurrentes fallas en el servicio de ABA Cantv y el constante problema de atención al cliente

Por su parte, otra entrevista en Carabobo explicó que “la verdad es que el servicio de Internet Cantv es sumamente deficiente. Muchas veces pasan días y horas en que no hay nada de servicio y no hay ningún tipo de información en donde se nos indique dónde, porque ahí la falla del servicio”.

“Hay días en que el servicio está, pero realmente no funciona muy lento. Además, cuando llamamos al servicio de clientes no tenemos ningún tipo de respuesta”. Agregó.

Asimismo, señaló que “como ciudadana me parece que las autoridades deberían mantener y arreglar los servicios básicos como la telefonía y el internet”.

Por otra parte, uno de los entrevistados de NTA, identificado como Víctor Sira del estado Lara, opinó diferente a los otros jóvenes sobre las recurrentes fallas de Cantv.

“Si lo utilizo (el servicio de Cantv). A pesar de que antes no lo usaba porque tenía la línea suspendida. Ahorita, el servicio está mejor que antes porque antes, la plataforma se caía mucho, el internet no llegaba, el servicio de telefonía tampoco”, señaló Sira a NTA.

“Sin embargo, ahorita consideró que ha mejorado un poco más. Y, cuando navegamos más rápido, igual consideró que podría mejorar más ahorita como tal, las tarifas” culminó.

Por su parte, Gabriel Mejías, de Nueva Esparta, señaló que “el servicio de Cantv no ha sido muy bueno, por lo menos en la parte donde yo vivo, siempre tengo fallas”.

En este sentido, agregó: “Hemos presentado el reclamo, pero tardan un poco en solucionarlo. Y esto afecta mi trabajo porque trabajó mucho por internet”.