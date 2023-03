Murió el actor Lance Reddick a los 60 años de edad

Fuentes policiales informan que su cuerpo fue encontrado este viernes 17 de marzo de 2023, y aunque las causas del deceso aún no están claras, se presume que se trató de una muerte natural

El actor estadounidense Lance Reddick murió a los 60 años de edad en su hogar en Studio City, Los Ángeles. El trágico suceso tuvo lugar este viernes 17 de marzo de 2023 alrededor de las 9:30 am hora local, según fuentes policiales.

Aunque aún no se han dado a conocer las causas exactas de su fallecimiento, todo parece indicar que fue por causas naturales.

Reddick se hizo popular gracias a sus interpretaciones en series de televisión como The Wire y Fringe, así como por su participación en la saga de películas John Wick.

En los últimos días, el actor había estado realizando una gira de prensa para promocionar la próxima entrega de la saga, John Wick 4, que se estrena el próximo 24 de marzo. Sin embargo, se ausentó de la premiere de la película en Nueva York el pasado miércoles 15, lo que ha generado especulaciones entre sus fans sobre su estado de salud.

Lance Reddick fue una figura destacada en la industria del entretenimiento, y su muerte ha conmocionado a la comunidad cinematográfica y televisiva.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos elogios por su talento interpretativo, incluyendo una nominación al premio Emmy por su papel en The Wire. Sus amigos, colegas y seguidores han expresado sus condolencias y han recordado su legado como actor.

Lance Reddick en The Wire / Foto: IMDb

Hollywood se despidió de Lance Reddick

Las reacciones de famosos dentro del gremio por la muerte de Reddick no se hicieron esperar, como la de su amigo y colega en The Wire, Wendell Pierce, le dedicó unas palabras de despedida a través de Twitter.

“Un hombre de gran fuerza y gracia. Un músico tan talentoso como actor. El epítome de la clase. Un repentino e inesperado duelo agudo y doloroso para nuestra familia artística. Un sufrimiento inimaginable para su familia y seres queridos. Buena suerte mi amigo. Dejaste tu huella aquí”, escribió.

A man of great strength and grace. As talented a musician as he was an actor. The epitome of class. An sudden unexpected sharp painful grief for our artistic family. An unimaginable suffering for his personal family and loved ones. Godspeed my friend. You made your mark here. RIP pic.twitter.com/Xy0pl5c4NR — Wendell Pierce (@WendellPierce) March 17, 2023

Otro de sus compañeros en la serie de HBO, Isiah Whitlock Jr., expresó su tristeza y shock ante la noticia.

“Conmocionado y entristecido por la noticia de que Lance Reddick ha fallecido. Verdaderamente desgarrador. RIP, mi amigo. Se te extrañará”, agregó.

El director de la saga Guardianes de la Galaxia, James Gunn, describió a Reddick como un actor “increíblemente talentoso” y un “buen hombre”.

“Esto es doloroso. Mi cariño va para toda su familia, amigos y colaboradores”, escribió en Twitter.

Lance Reddick was an incredibly nice guy, and an incredibly talented actor. This is heartbreaking. My love goes out to all his family, friends, and collaborators. — James Gunn (@JamesGunn) March 17, 2023

Por su parte, el actor de cintas como Los pequeños Fockers, Una noche en el museo y Loco por Mary, Ben Stiller, recordó cuando actuó en una obra de su madre.

“Era un actor hermoso y cautivador. Y una hermosa persona. Trabajó con mi mamá Anne Meara en su obra Afterplay, interpretando a Raziel, el ángel de la muerte que corta el camarero. Era exquisito en eso y en todo lo que hacía”, aseguró en Twitter.

Lance Reddick was an beautiful and compelling actor. And a beautiful person. He worked with my mom Anne Meara in her play “Afterplay”, playing Raziel, the waiter slash angel of death. He was exquisite in that and all he did. Nothing is lost. 💙 — Ben Stiller (@BenStiller) March 17, 2023

La trayectoria de Reddick en el mundo del entretenimiento

El actor estadounidense estudió composición en la Escuela Eastman de Música, además de actuación en la Escuela de Drama de Yale.

A lo largo de su carrera como actor, Lance Reddick recibió el premio como Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Oil Valley de 2018 por su actuación en el corto Spoken Word (2016). Además de varias nominaciones a los SAG y a la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de Estados Unidos por sus papeles en las series Bosch y Fringe.

Asimismo, tenía varios proyectos que están por estrenarse como la cuarta cinta de John Wick, Ballerina, spin off de John Wick, y su papel como el dios Zeus en la serie de Disney+ Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

Foto: @Disneyplusla / Twitter

