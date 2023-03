«El peor enemigo del ser humano son sus bolsillos»

El dinero o, mejor dicho, su mal uso: eso es lo que aleja a los seres humanos de Dios y les lleva, entre otras cosas, a hacer la guerra, asegura el Papa Francisco en una larga entrevista concedida a la radiotelevisión pública suiza (RSI).

De la guerra en Ucrania y las guerras en general a la homosexualidad, pasando por el clima y los abusos sexuales: es una amplia entrevista que el Papa Francisco concedió a la radiotelevisión pública suiza RSI con motivo del décimo aniversario de su ascenso al trono pontificio.

Una entrevista en la que no faltan referencias a Suiza -un país «con personalidad propia» pero al mismo tiempo «universal»- y de la que ofrecemos algunos extractos.

En varias ocasiones ha hecho llamamientos a favor de la paz en el mundo. Hay tantas guerras. Pero ¿por qué es tan difícil comprender el drama de la guerra? De lo contrario, se acabaría, ¿no?

Papa Francisco: Para mí la guerra es un crimen, es algo que está mal. En poco más de cien años ha habido tres guerras mundiales: ’14-’19, ’39-’45, y ésta que es una guerra mundial. Empezó por partes y ahora nadie puede decir que no es mundial. Porque todas las grandes potencias están atrapadas en ella. Y el campo de batalla es Ucrania. Todo el mundo está luchando allí.

Eso también me hace recordar la industria armamentística, ¿no? La gran industria. Un técnico me dijo una vez: si no se produjeran armas durante un año se solucionaría el problema del hambre en el mundo. Es un mercado. Se hacen guerras, se venden armas viejas, se prueban nuevas… Hace dos meses se hablaba de un extraño dron, estaban probando nuevas armas. Están probando. Para eso son las guerras, para probar armamento. Si probaran otras cosas para el avance humano, pienso en educación, alimentos y medicinas, estaría bien.

Hablando de la guerra, recientemente en Sanremo, Roberto Benigni citó un artículo de la Constitución italiana que afirma que Italia repudia la guerra. Y dijo que si todo el mundo tuviera ese artículo en su Constitución no habría más guerras. Pero es difícil…

Es difícil, hay intereses. El peor enemigo del ser humano son sus bolsillos. El diablo entra por los bolsillos. Siempre me llamó la atención las palabras de Jesús que dice que no se puede servir a dos señores. «O sirves a Dios…». Yo esperaba que dijera ‘o sirves al diablo’, pero no dice al diablo. Dice ‘o sirves a Dios o sirves al dinero’. Es curioso. Jesús demoniza el mal uso del dinero. Cuando una persona no sabe utilizar bien el dinero para la educación, para la familia, para ayudar a los demás, y lo utiliza de forma egoísta, acaba mal, acaba sin Dios, lejos de Dios, con un Dios de bolsillo.

En su opinión, ¿el actual conflicto mundial también viene de ahí?

Sí, siempre hay algo que meterse [en el bolsillo].

Antes del conflicto se reunió varias veces con Vladimir Putin. Si se reuniera con él hoy, ¿qué le diría?

Le hablaría con la misma claridad con la que hablo en público. Es un hombre educado. Me ofrecí a ir a verle. El segundo día de la guerra fui a la embajada rusa en la Santa Sede para decir que estaba dispuesto a ir a Moscú si Putin me daba una ventana para negociar. Serghei Lavrov [el ministro de Asuntos Exteriores] me escribió diciendo ‘bueno, muchas gracias, pero ahora no es el momento’.

Sé que a Putin le ha llegado, sabe que estoy disponible, pero ahí hay intereses imperiales, no sólo del imperio ruso, que ha sido imperial desde la época de Pedro II, Catalina II, sino de imperios de otros lugares. Hay imperios. Y lo propio del imperio es poner a las naciones en segundo lugar.

¿Y cuál es su relación con el patriarca Kirill?

Hablé con él por teléfono… Había planeado hace un año un segundo encuentro con Kirill. Pero con la guerra suspendimos la cita y la aplazamos hasta después de la guerra. El otro día vino el metropolita Antonij, es el segundo de Kirill, un buen tipo, era párroco en Roma, vino con una carta de Kirill. Siempre estamos en contacto con ellos, con los patriarcas ortodoxos. Con Bartolomé somos como hermanos. Uno bueno es el copto Teodoro II, un hombre de Dios. No obstante, tengo buen contacto con todos.

¿Qué otras guerras siente usted más cercanas?

El conflicto de Yemen, que dura ya más de diez años. Siria, también desde hace más de diez años. Los pobres rohingya de Myanmar, que están sufriendo. ¿Por qué estos sufrimientos, cuando la paz es tan bonita y te mantiene bien? Las guerras hacen daño. No es el espíritu de Dios el que impulsa una guerra. No creo en las guerras santas.

