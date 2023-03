España | Alcaraz tumba a Sinner y luchará con Medvedev por el título de Indian Wells y el número uno

El camino de Carlos Alcaraz hacia sus ambiciosos objetivos en el Masters 1000 de Indian Wells está ya a un solo paso de cumplirse. El tenista español se clasificó para la final del torneo californiano después de superar a Jannik Sinner (7-6, 6-3) con una nueva exhibición, esta vez de determinación en el primer set y completa en el segundo, que le lanza a un duelo final con Daniil Medvedev del que, de ganar, Carlitos extraerá el doble premio del título y la recuperación del número uno del ranking ATP.

En un duelo de pegadores, Alcaraz estuvo más fino a la hora de golpear o defender en los momentos importantes, en los que Sinner se vino abajo, mermando sus posibilidades de victoria. Todo el resto fue para Carlos, en cuanto a méritos se refiere, con un segundo set mayúsculo en el que mezcló espectáculo y determinación, hasta acabar con el encuentro después de una hora y 54 minutos de encuentro que permite que el español rompa la barrera de semifinales, lograda en el pasado 2022.

Sinner no era el rival deseado para Alcaraz para las semifinales de Indian Wells, aunque llegar de ganar a Auger-Aliassime por primera vez en cuatro partidos permitía al murciano llegar rebosante de confianza a un duelo en el que el rival ya le había derrotado por partida doble. Los peligros de Sinner estaban en sus golpes de fondo, profundos, planos y constantes, por lo que Carlitos debía reciclarse y alternar su pegada con momentos en los que la defensa sería capital en su juego.

El comienzo vino acompañado de la seguridad en el servicio de los dos contendientes, con Alcaraz acostumbrándose a su primer partido en horario de día en todo el torneo. El tanteo no duraría demasiado, y es que un despiste de Sinner provocaría que Carlos le hiciera pagar con el primer break del partido para el español, quien a su vez también viviría la relajación en sus propias carnes, provocando la vuelta de la paridad con un 4-4 que provocaba máxima incertidumbre en torno al ganador de la primera manga.

Alcaraz acelera tras ganar el set

Sinner vivía entonces sus mejores momentos del partido, mientras que Alcaraz sufría para mantener su servicio, llegando a salvar incluso una pelota de break que también lo fue de set. Superado el momento límite, el murciano mandó la resolución a una muerte súbita en el que la suerte y los fallos de Jannik complementaron a un nivel notable alto del murciano, que se llevaba el gato al agua y dejaba la mitad del trabajo hecho.

La inercia ganadora del final de la primera manga sirvió, como tantas veces sucede en el tenis, para que Alcaraz comenzase también dominando el segundo set. Un nuevo break aparecía en el marcador en favor del murciano, que dio paso a un nivel sideral que levantó de sus asientos al público. Es el juego de Alcaraz el que le convierte en uno de los mejores del mundo, resultados en la mano, pero sus puntos más espectaculares son los que le convierten en el favorito de la afición.

Alcaraz, a por la final y el número uno

Sinner permanecía desdibujado por todo lo sucedido y preso de los errores clave que le habían costado la desventaja en el marcador. La montaña era muy alta para el italiano, quien pese a ello hizo reset y fue construyendo en base a su servicio, buscando que Carlos dejara una puerta abierta que le devolviera a la lucha por la semifinal. Lo tuvo el italiano, con un 0-30 que de haber continuado en su tendencia le hubiera otorgado el premio deseado, pero entonces apareció la mejor versión de saque de Alcaraz, que le dejaba a un solo juego del pase a la final.

No pudo a la primera, con el servicio de un Sinner que no iba a regalar su vida en el torneo, pero a la segunda, ya con el saque de su lado, Alcaraz confirmaba su pase a una final del Masters 1000 de Indian Wells que, como hace unos meses en el US Open, puede devolverle, título en mano, al número uno del ranking ATP. El último escollo para ello será el más duro: Daniil Medvedev.