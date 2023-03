Familiares protestaron por asesinato de Alexandra Rojas: «Queremos justicia»

1550155

Caracas.- Familiares de Alexandra Rojas Quero (37 años) manifestaron la mañana de este sábado, 18 de marzo, para exigir justicia por su asesinato. Pidieron mayores sanciones para los implicados y condenaron la violencia a la que siguen siendo sometidas las mujeres en el país.

La concentración se registró en la redoma de La India, cerca de La Vega, lugar donde residía la mujer, quien era madre de dos hijos adolescentes.

Claves | Alexandra Rojas fue asesinada al evitar que abusaran de ella sexualmente

Rojas vivía en el sector Los Cangilones y fue vista por última vez el 25 de febrero, cuando salió de su vivienda rumbo a una licorería cercana a su residencia. En el negocio se encontró con dos conocidos, con quienes entabló una conversación mientras ingerían bebidas alcohólicas.

«Era una persona demasiado alegre, demasiado contenta, fuerte. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Me quitaron a mi bebé. A las autoridades les pido, por favor, que hagan justicia y que no permitan que haya una más. No queremos más asesinatos de mujeres«, declaró Daniel Rojas, padre de la víctima.

Su cadáver fue hallado el 11 de marzo en estado de descomposición, en el interior de una capilla en honor a la Virgen del Valle, ubicada en la urbanización Terrazas de La Vega.

Luego de lanzarla de un vehículo y arrollarla, sus victimarios, Jhonbairon José Machado Colina (22 años) y Gerson Romengue González Albarracín (32 años), abandonaron su cuerpo en Terrazas de La Vega.

«Justicia por todas» decía una de las pancartas que sostenían varias mujeres que exigían justicia por el asesinato de Alexandra Rojas, ocurrido el pasado 25 de febrero | Foto: Cortesía Román Camacho

Estos hombres fueron los mismos que compartían con ella unos tragos y quienes la invitaron a otro sitio. En el trayecto pretendieron tener relaciones sexuales con ella, pero como se negó, la mataron, de acuerdo con el testimonio de Jhonbairon José Machado Colina.

Machado ya fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y fue él quien guió a los funcionarios hasta el lugar donde dejaron el cadáver. Mientras, González sigue en fuga, pero es activamente buscado.

