EEUU | La supervisión de la Fed, cuestionada tras el colapso del Silicon Valley Bank

El trabajo de supervisión llevado a cabo por la Reserva Federal con el Silicon Valley Bank (SVB) se ha situado en el ojo del huracán tras el colapso de la entidad, con la senadora demócrata Elizabeth Warren pidiendo este domingo una investigación independiente sobre los posibles fallos.

En una carta, la influyente Warren pidió a los inspectores generales del Tesoro, la Fed y el fondo de garantía estadounidense que presenten a los legisladores un informe preliminar sobre los recientes problemas bancarios y regulatorios en un plazo de 30 días.

El mensaje culpa al menos parcialmente al banco central por las caídas del SVB y del Signature Bank, que en los últimos días han disparado las dudas sobre la salud de otras entidades y creado el miedo a una nueva crisis financiera.

«Los ejecutivos de los bancos, que asumieron riesgos innecesarios o no se prepararon para amenazas totalmente previsibles, deben rendir cuentas por estos fracasos. Pero la mala gestión se permitió por una serie de fallos de legisladores y reguladores», señaló Warren, que está buscando un endurecimiento de las normas sobre el sector financiero.

Fed Chair Jerome Powell took a flamethrower to banking regulations and contributed to the collapses of Silicon Valley Bank and Signature Bank. We’ve got to tighten up the rules and toughen up oversight to prevent more bank failures. I’m staying in the fight to get it done.

— Elizabeth Warren (@ewarren) March 18, 2023