EEUU | EE.UU. prohíbe la entrada al país a otros tres políticos paraguayos

Estados Unidos prohibió la entrada al país a los políticos paraguayos Édgar Melgarejo, Jorge Bogarín y Vicente Ferreira por estar involucrados supuestamente en casos de corrupción, anunció este jueves el Departamento de Estado.

Esta sanción se suma a las que ya impuso el Gobierno de Joe Biden a otros funcionarios paraguayos como el actual vicepresidente del país, Hugo Velázquez, o el expresidente Horacio Cartes.

Édgar Melgarejo fue titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay; Joge Bogarín es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y Vicente Ferreira ejerce actualmente como funcionario judicial.

Corruption exacerbates virtually every global challenge that we have to work on. Today we designated Paraguayan officials Edgar Melgarejo, Jorge Bogarin, and Vicente Ferreira due to their acts of significant corruption while in office. https://t.co/2sAAN1IdSI

