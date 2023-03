Le cayeron encima a Ana Gabriel tras decir las razones que le impiden cantar en Venezuela

La cantante mexicana Ana Gabriel, se presentó este domingo en Los Ángeles, Estados Unidos, y desde el escenario cargó mencionó nuevamente los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, reiterando que no volverá a cantar en esos países mientras estén en dictadura.

Parte del público respondió con un claro abucheo en rechazo a las palabras de la intérprete de “¿Quién como tú”, en medio de la euforia la cantante intervino expresó su opinión?

“Ahora me van a escuchar hablar. Nunca yo tomo esta actitud, la tomo cuando de verdad están de esta manera cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total”, puntualizó.

“No soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua”.

Una vez finalizado el evento, la cantante dedicó tres publicaciones en su cuenta de Twitter a la situación que vivió. En el escrito lamentó el incidente, pidió disculpas a los que se incomodaron y se reconoció como responsable de lo sucedido.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, expresó.

Si Sr. Yo soy la que respondo y me responsabilizo de lo que digo, pero yo no monto mi texto en las fotos o vídeos, primero porque no lo sé y Segunda porque casi no tengo tiempo y el poco que tengo prefiero platicar con ustedes un rato — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) March 20, 2023

