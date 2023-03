Los TikToker están de luto tras la inesperada muerte de Jehane Thomas

«Ha sido una semana realmente desafiante, no solo física sino mentalmente», escribió, en parte, en una publicación de Instagram del 12 de marzo. «Extrañé mucho a estos dos y siento que ambos han crecido mucho mientras estuve fuera. Puede que esté en casa, pero todavía estoy luchando con estas migrañas porque no se hizo nada para ayudarlas después de toda la semana de estar allí y prefiero automedicarme en casa con estos a mi alrededor que dejarme sola en una cama todo el día y la noche, por lo que puede que no me sienta bien, pero no me rendiré».