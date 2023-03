Réquiem, el canto a la vida y a la muerte con el que Zapato 3 volverá a los escenarios venezolanos

La muerte es fuente de inspiración para los artistas que buscan sobrellevar la pérdida de un ser querido. Con el fallecimiento de Diego Márquez, baterista de la banda de rock venezolano Zapato 3, la agrupación sintió la necesidad de rendirle tributo a la vida y trayectoria del cantautor y productor musical. Luego de más de una década alejados de los escenarios venezolanos, volverán a Venezuela para presentar su tour Réquiem para un zapato, un espectáculo musical que tuvo que atravesar la banda para celebrar el legado de su compañero.

En 2022 Zapato 3 empezó la gira en Europa (España) y Suramérica (Chile y Argentina). En 2023 la banda se presentará el 18 de marzo en Miami, el 19 de marzo en Orlando, el 23 de marzo en Houston, el 31 de marzo en Nueva York (Estados Unidos) y cerrará la gira en Venezuela: en Caracas, el 29 de abril; en Mérida, el 1° de mayo; y en Lara, el 5 de mayo. Tras la gira, Fernando Batoni, Álvaro Segura, Carlos Segura, Jaime Verdaguer y Adames prevén dedicarse a componer.

Según explica Adames, para él el resultado de los primeros conciertos ha sido gratificante, ya que hubo sinergia y “buena conexión”. Reveló que para la gira de regreso a los escenarios venezolanos, todo Zapato 3 está involucrado en el proceso de producción, no solo en la parte musical, sino también en la audiovisual, para tratar de hacer “un show de nivel internacional”, como lo merece el país luego de varios años de ausencia.

Réquiem

Se trata de una oración dedicada en la religión católica a los difuntos en las misas.

Zapato 3 es una de las bandas de rock y música alternativa en Latinoamérica con mayor relevancia que surgió en Caracas en la década de los ochenta, gracias a la irreverencia de un grupo de amigos. Después del año 2000, cada uno de los integrantes continuó su vida con sus proyectos musicales y no fue hasta 2012 que la banda volvió con la gira La última cruzada.

De acuerdo con Álvaro Ruiz, relacionista público de Zapato 3, luego de esa gira, cada uno siguió trabajando en sus proyectos en España y Estados Unidos, donde viven parte de los integrantes. Fernando reside en Barcelona, España, y en la década de ausencia se dedicó al área gráfica y a experimentar con la pintura y la serigrafía. Álvaro trabajó en Los Ángeles, en el área de efectos visuales y participó en películas como Iron Man 2 y Ant Man.

Carlos, por su parte, tiene una carrera de más de dos décadas dedicadas a la producción de televisión y espectáculos en Estados Unidos, donde trabajó para Univisión y Discovery durante varios años, y Jaime está en el área de sistemas. Su apodo durante una época de la banda fue “la máquina” porque era el complemento para darle un sonido moderno y estructural. “Ellos tienen una mirada 360 grados de lo que es el entretenimiento, cada quien lo ve desde su área”, subraya Ruiz.

En 2019, inspirados por los caminantes venezolanos que salían del país para buscar nuevas oportunidades en otros países de la región, crearon Asfalto Tour, una gira cargada de “sensibilidad”, según comentan, que les permitió tocar en países como Argentina y Chile. En 2020, durante el inicio de la pandemia por covid-19, transmitieron un concierto vía streaming. Luego de una pausa, en 2022 surge Réquiem a raíz de la muerte de Diego Marquez.

“Diego, a parte de ser un miembro fundamental de la banda, es miembro importante de la escena musical venezolana en lo que tiene que ver con el rock. Produjo dos discos de Caramelos de Cianuro y otras bandas de los años noventa y dos mil. Es alguien muy importante para el rock hecho en Venezuela y se le está dedicando este tour”, destaca Ruiz.

Durante la preparación de la gira Réquiem para un Zapato, Adames señala que existían nervios e incertidumbre debido a que solo pudieron ensayar tres veces antes de empezar los conciertos. El resultado, según comenta, fue gratificante, ya que hubo un ambiente de camaradería y de confianza, donde cada uno la pasó bien. Añadió que la recepción del público, exaltado entre gritos y aplausos, ha sido la misma de siempre.

Adames conocía a Diego Márquez, quien era su amigo y lo ayudó a producir su primer disco con la banda de reggae que tenía en ese entonces y trabajaron juntos en otros proyectos. También trabajó con la banda en su último proyecto en el país. Indicó que en los últimos días con vida de Márquez conversaron bastante, ya que estaban mezclando un tema que hizo para un proyecto, que espera que salga a la luz en algún momento.

Aunque no tiene certeza de por qué fue seleccionado para ocupar el lugar de Márquez tras su muerte, Darío indicó que cree que influyó la cercanía que tenía con la banda y la compatibilidad musical. Destacó que aunque no esperaba asumir ese reto, luego de superar el dolor, se sumó a la banda para preparar la nueva gira. Para él, Zapato 3 siempre fue inspiración para su carrera. Agregó que algunas de las cosas que lo inspiran es escuchar sonidos “emocionantes”, que de llegar a gustarles, investiga sobre cómo se crearon.

Desde chamito tuve una obsesión por la música. Recuerdo mucho la primera vez que escuchaba la radio y me sabía de memoria lo que escuchaba, me lo aprendía muy rápido. Fue descubrir el don que uno no escoge a temprana edad y siempre supe lo que quería. Estoy agradecido porque mi primer concierto fue a los 16 años de edad y desde ese momento no he dejado de tocar. He pasado por muchos grupos, muchos géneros, pero siempre lo que me llama es la música y ahora cuando la hago mucho más. Además llega gente con sueños e ideas frescas y poder plasmar eso es una experiencia bonita y la estoy disfrutando muchísimo”, revela Adames, quien también es diseñador gráfico y participó en la banda Caramelos de Cianuro, con quien logró dos nominaciones a los Grammy Latino.