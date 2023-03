EEUU | Utah prohíbe a menores usar redes sociales sin permiso de los padres

El estado de Utah se convirtió este jueves en el primero del país en prohibir a los menores de edad crear cuentas en redes sociales sin el consentimiento previo de sus padres o tutores.

Dos leyes firmadas este jueves por el gobernador republicano del territorio, Spencer Cox, introducen además restricciones al uso por menores de estas plataformas, como un «toque de queda» digital que impide a los usuarios acceder a sus cuentas entre las 10:30 de la noche y las 06:30 de la mañana salvo que un adulto se lo permita, recoge el medio The Hill.

Las normas no entrarán en vigor hasta marzo de 2024, pero el gobernador aseguró que utilizará este tiempo para trabajar junto a las empresas de redes sociales para afinar los detalles de su implementación, añade el medio.

Youth rates of depression and other mental health issues are on the rise because of social media companies. As leaders, and parents, we have a responsibility to protect our young people.

