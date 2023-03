Pacientes renales exigen retorno de la ruta de BusMargarita

Los pacientes renales del Hospital Luis Ortega de Porlamar se apostaron a las afueras de la Unidad de Hemodiálisis para exigir el retorno de la ruta de BusMargarita.

Aseguran que no tienen dinero para pagar pasajes todos los días, para realizarse la diálisis que les permite mantenerse con vida.

Tillero, paciente renal, dijo que sostuvo una conversación con el presidente de BusMargarita, José Luis Serrano, y le dijo que hablara con el ministro de Transporte, Ramón Velásquez.

«Que hiciera una carta para el ministro de Transporte o con Reverol, si no podemos trasladarnos de Juan Griego al hospital, imagínese ir a Caracas.

Dijo que no tienen aceite, cauchos, no les surten gasoil, que el Gobierno no quiere darte el subsidio, para atendernos a nosotros. Prácticamente que no hay ganancia con nosotros los pacientes renales».