Aaron Boone ya tiene el numero al bate que sería Anthony Volpe

Los New York Yankees eligieron a Anthony Volpe para ser el campocorto titular para el día inaugural, saben en qué posición va a defender y recientemente definieron que número al bate será.

Anthony Volpe, quien posee mucha velocidad e inteligencia corriendo las bases, tiene buen contacto y disciplina en la caja de bateo, estaría como último bate en el lineup de los New York Yankees, según informa Aaron Boone, manager de la organización.

Anthony Volpe will likely bat ninth on Opening Day, Aaron Boone said.

