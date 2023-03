Piden a Fiscalía investigar fallecimiento de una niña en hospital de Porlamar (Video)

Petra Ramírez, abuela de una niña de tres años que falleció el 6 de enero pasado en el hospital Luis Ortega de Porlamar, exigió justicia ya que presumen que hubo irregularidades en la atención médica que recibió.

Desde las adyacencias de la comunidad en la que residen, sector Las Tunas, en la avenida 4 de mayo, con pancartas y en compañía de los vecinos detalló que en diciembre la niña se rompió la cara cerca de la boca, Fue llevada al hospital Luis Ortega a las 8 de la mañana, y a las 2 de la tarde les informaron que fue ingresada a quirófano y posteriormente a terapia intensiva. A las 4 de la tarde les informaron de su deceso.

«Nosotros sabemos que la nia no ameritaba más nada que una sutura en la carita, no entendemos porque la metieron a quirófano, por eso pusimos la denuncia ante la Fiscalía Novena de Porlamar pero es fecha que no nos responden al respecto, vamos, preguntamos, y no dan respuesta», lamentó