Prepara esta salsa verde tradicional con perejil, ideal para pescados y mariscos. Es muy sencilla y rápida de preparar y queda deliciosa gracias al sofrito de cebolla y ajos que sirve de base y al toque especial del vino blanco, el limón y el perejil. Acompaña fenomenal a todo tipo de pescados y mariscos cocinados al horno, a la plancha o al vapor, potenciando su propio sabor.

Si te gusta esta salsa entonces te encantarán las recetas que la incluyen como estos berberechos al vapor con salsa verde de perejil y vino, las almejas en salsa verde, el rape en salsa verde con almejas o la merluza a la vasca o merluza en salsa verde.

Ingredientes para hacer salsa verde tradicional con perejil, ideal para pescados y mariscos (6-8 personas):

1/2 cebolleta tierna. También puedes utilizar cebolla.

1/2 limón.

3 dientes de ajo.

100 ml de vino blanco.

300 ml de caldo de pescado. Puedes prepararlo en casa con nuestra receta de fumet de pescado o caldo de pescado casero .

. 1/2 cucharada sopera de harina de trigo.

Perejil fresco, cantidad al gusto.

Aceite de oliva virgen extra y sal.

Preparación, cómo preparar salsa verde tradicional con perejil, ideal para pescados y mariscos:

Retírale las raíces a la cebolleta y la zona final de la parte verde y pícala finita. Pela los ajos y pícalos también muy finitos. Puedes hacerlo con un cuchillo o con un prensador de ajos. Pon un cazo a fuego medio, échale un poco de aceite de oliva y sal y cuando esté caliente añade la cebolleta y los ajos. Cocínalos durante unos 5 minutos removiendo de vez en cuando, la idea es llegar al punto en el que la cebolla empieza a dorarse ligeramente. Añade la harina de trigo, mezcla y cocina 1 minuto para que se tueste un poco y no aporte un sabor crudo a la salsa. Echa el vino blanco, sube el fuego para que esté a temperatura alta y espera 2 o 3 minutos a que se evapore casi todo el alcohol. Incorpora el caldo de pescado (mejor si está ya caliente para evitar grumos al mezclarse con la harina) y cuando empiece a hervir baja el fuego para que esté a temperatura suave y cocina 5 minutos. Mientras lava el perejil, sécalo con papel de cocina, quédate solo con las hojas y pícalas. Echa el perejil picado a la olla junto con el zumo de medio limón, cocina la salsa 1 minuto más y ya la tienes lista. Pruébala por si tuvieras que rectificarla de sal, sobre todo en función de si el caldo ya llevaba sal previamente o no.

Tiempo: 30 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Recién hecha y caliente ya la tienes lista para usar aunque también puedes dejarla reposar y utilizarla templada o incluso fría. Si quieres que el color del perejil no se oscurezca y necesitas elaborar la salsa con antelación déjala lista a falta de añadir el perejil y el zumo de limón, esto lo puedes hacer en el último momento antes de servirla. Si te sobra puedes conservarla en la nevera 2-3 días y también congelarla.

Es una salsa básica que se suele utilizar para acompañar todo tipo de pescados y mariscos cocinados al horno, a la plancha, al vapor… Su suave y característico sabor y el hecho de que se prepare con caldo de pescado hacen que sea una salsa de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de salsa verde tradicional con perejil, ideal para pescados y mariscos:

Hay otra versión de la salsa verde que también me encanta preparar y es cuando no quiero que quede caldosa y busco que su sabor esté más concentrado. Para ello no añado el caldo de pescado ni la harina de trigo y así parece más un clásico majado de perejil, ideal sobre todo para mariscos preparados a la plancha o al vapor, para añadirla mientras se están cocinando y no al final.

Consejos:

En muchas pescaderías tienen la costumbre de regalar perejil al comprar si lo pides así que no desaproveches la oportunidad de llevarte a casa perejil fresco con tus pescados o mariscos.