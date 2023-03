Superprospecto cubano de los White Sox comenzará la temporada en Las Mayores

El prospecto top cubano de los Chicago White Sox, Oscar Colas recibió buenas noticias y es que empezará la temporada 2023 en las Grandes Ligas – MLB.

Oscar Colas, quien es el segundo mejor prospecto de los Chicago White Sox, se ganó la oportunidad de estar desde el Opening Day en el roster de las Grandes Ligas – MLB en este inicio de la temporada 2023, siendo ese un premio a su talento, proyección y claramente también a los que mostró en el presente Spring Training.

Los White Sox empiezan a hacer anuncios de cara al Opening Day del próximo 30 de marzo y Colas resalta como una de las piezas que comenzará la temporada 2023 de la MLB, significando eso una gran noticia para este pelotero de 24 años.

The Chicago White Sox have notified Cuban OF Oscar Colas that he made the roster for Opening Day.

