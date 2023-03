El venezolano Andrés Giménez y los Cleveland Guardians firmaron extensión de contrato millonaria

El infielder Andrés Giménez y los Cleveland Guardians están finalizando una extensión de contrato a largo plazo por siete campañas a cambio de 106,5 millones de dólares (mdd) con una una opción de 23 mdd para el octavo año (2031) que puede aumentar a 24 mdd. El Examen físico está pendiente.

El acuerdo entre el jugador de cuadro y el equipo lo reportó Jeff Passan de ESPN.

Es el mayor contrato previo al arbitraje para un segunda base.

El arreglo comienza desde 2024.

Andrés demostró con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 su valía defensiva en especial en el juego de los Cuartos de Final ante los Estados Unidos con dos atrapadas en el mismo inning que impidieron que el Team USA tomara más ventaja en ese momento del juego.

Giménez, de 24 años, fue seleccionado por primera vez el Juego de Estrellas y también ganó su primer Guante de Oro en la temporada 2022 de las Grandes Ligas, donde tuvo 7.4 victorias por encima del reemplazo, algo propio de una campaña de nivel estelar.

Cleveland reconoció el talento del pelotero criollo desde antes de adquirirlo en el cambio que llevó a los New York Mets nada más y nada menos que al puertoqrriqueño Francisco Paquito Lindor.

Andrés también es una de las razones por las cuales los ahora Guardians antes Indians no retuvieron en sus filas a su compatriota César Hernández, quien también ganó el Guante de Oro con ellos en la segunda base, pero en la temporada de 2020.

