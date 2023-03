Los Texas Rangers le dieron released al catcher venezolano Sandy León

Los Texas Rangers anunciaron que el club liberó al receptor criollo Sandy León de su contrato de Ligas Menores.

Siguen los cortes de cara al Opening Day 2023 de MLB y le tocó al careta maracucho

Texas firmó a Sandy como agente libre en al temporada baja y lo invitó al Spring Training donde no hizo el equipo.

En principio León había sido asignado al equipo Round Rock Express filial Triple-A del sistema de granjas sucursales de los Rangers y activado por el mismo, antes de ser invitado a los entrenamientos de primavera.

El catcher de 34 años de edad jugo para los Minnesota Twins en la temporada 2022 de MLB, después de ser designado para la asignación luego de haber llegado en cambio desde los Cincinnati Reds.

El receptor tiene experiencia de 11 temporadas al hilo en las Grandes Ligas desde 2012 con los Washington Nationals, Boston Red Sox con quien quedó campeón de la Serie Mundial 2018, la cual ganaron en 5 juegos a Los Angeles Dodgers, y con los Miami Marlins.

The Texas Rangers today announced that the club has released C Sandy León from his minor league contract.

— Texas Rangers PR (@TXRangersPR) March 27, 2023