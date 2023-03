Nadia Ferreira está cansada de las actitudes de Marc Anthony

Nadia Ferreira (23) y Marc Anthony (54) han demostrado ser una de las parejas más exitosas y felices de la industria del entretenimiento, sin embargo, tras el embarazo de la modelo han comenzado a surgir algunos comentarios que no dejan muy bien parado al cantante de origen puertorriqueño.

Por LATFAN

Hace unos pocos días se dieron a conocer algunas prohibiciones que se le impusieron a la paraguaya por el bien de su bebé; restricciones que habrían molestado a Nadia, ya que algunos aseguran que venían directamente del intérprete, actitudes que lo tacharon de inmediato como un controlador y recordaron su pasado con Jennifer Lopez (53).

Aunque trascendió que las directrices que Ferreira debe seguir, como limitar los vuelos y no poder esquiar, no sólo vendrían de Marc, sino también del médico, el salsero no escapa de la mala fama que lo ubica como un tóxico y controlador; actitudes por las que se habría separado “La Diva del Bronx” de él. Esto lo anunció la cantante a través de su libro True Love de 2014, explicando que le aterrorizaba ver como su relación se desvanecía con el tiempo.

“Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado, pero no puedes gritar, miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: ‘no puedo seguir con Marc’. Después rompí a llorar”, explicó Jennifer Lopez.

