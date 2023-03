Bad Bunny “se botó” al posar en la portada de Time

El cantante Benito Martínez mejor conocido como “Bad Bunny” posó para la revista Time y además concedió una entrevista en la cual se mostró sin filtros, más natural y humano que nunca.

Esta edición es doblemente especial ya que el intérprete puertorriqueño no solo es la portada si no que también es primera vez que la portada se publica en español.

El cantautor que domina la cultura pop, comentó que a pesar de su fama, nada en su núcleo familiar ha cambiado.

“Crecí con mucho amor de mi madre y mi padre. Los vi a veces esforzándose pasando por momentos difíciles para traernos comida y otros momentos fáciles. Fueron momentos hermosos, a veces de incertidumbre, pero al final siempre agradecidos con el núcleo en el que crecí; mi familia, mi barrio, mi pueblo y la forma en que crecí, porque de ahí, adquirí mucha experiencia y muchos conocimientos que me hacen ser la persona que soy hoy”.

Es por que el Conejo Malo aseveró que sigue “siendo la misma persona y nada ha cambiado en cómo nos sentimos y nos tratamos”.

Benito admite que actualmente la industria musical es cada vez más competente por lo que la calidad de lo que se presenta es primordial.

“Mantenerte en la posición de que tu álbum siga ‘top’, es mucho más difícil que antes. Hoy en dia es mucho más difícil. Antes escuchabas la misma canción un año entero en la emisora. Es la emisora ​​que pone tu cancion y si no les gusta, si tienes Así que mantenerte ahí en la posición de que te sigan escuchando, mantenerte en la posición de que tu álbum siga ‘top’, es mucho más difícil que antes”, analizó el famoso cantante.

Sin embargo Martínez Ocasio, no duda en asegurar que a pesar de toda la competencia musical, hay espacio para todos.

“Me gusta ver a los demás triunfar y tener éxito. Me gusta ver que la gente tenga buena música porque me hará sentir mejor. Si veo a alguien haciendo una canción que está rompiendo, si hay una canción cabrona, yo voy a hacer una canción más cabrona. Quiero hacer algo mejor. Pero no para opacarlo a él, sino porque quiero hacer algo mejor. Podemos brillar todos en el mundo”, sentenció Bad Bunny.