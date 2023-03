Bryce Harper confiesa hasta que edad quiere jugar en las Grandes Ligas

El toletero de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper se sinceró y confesó hasta cuando quiere jugar en las Grandes Ligas – MLB.

Bryce Harper se está recuperando de la cirugía Tommy John y va rumbo a una nueva temporada con los Philadelphia Phillies, misma que será la número 12 de su carrera y con 30 años confesó cuando quiere retirarse como pelotero profesional de las Grandes Ligas – MLB. El jardinero ganador de dos premios MVP se ve jugando muchos años más.

A través de una entrevista con Matt Gelb de The Athletic, Harper rompió el silencio y dijo que quiere jugar al menos una década más como profesional en la pelota de MLB.

“Me encanta jugar para los Filis de Filadelfia. No puedo explicar cuánto lo amo y cuánto lo disfruto. Realmente no puedo. Quiero jugar hasta que tenga 45 años, y realmente creer que puedo”, manifestó Bryce Harper.

“I absolutely love playing for the Philadelphia Phillies. I can’t explain to you how much I love it and how much I enjoy it. I really can’t. I want to play until I’m 45 years old, and I really believe that I can.” -Bryce Harper

Via @MattGelb pic.twitter.com/UqLjHjm6Ok

— The Game Day MLB (@TheGameDayMLB) March 28, 2023