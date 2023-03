Chicago White Sox dan noticias alentadoras sobre la salud de Liam Hendriks

El equipo de Chicago White Sox actualizó de manera esperanzadora la situación de salud que atraviesa el cerrador Liam Hendriks, quien por ahora, no jugará en las Grandes Ligas – MLB.

Liam Hendriks fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin (especie de cáncer) y debía someterse a un tratamiento importante para poder volver a lanzar en las Grandes Ligas – MLB, pero solo un día del Opening Day 2023 el equipo de los Chicago White Sox actualizó la situación médica de su cerrador y dieron noticias realmente alentadoras, positivas.

El gerente general de los White Sox, Rick Hahn, dijo a los periodistas este miércoles que el cerrador Hendriks está progresando muy bien mientras trabaja para un eventual regreso a la MLB.

“Si bien actualmente no tenemos una línea de tiempo específica disponible para compartir con ustedes sobre su posible regreso, aquellos de ustedes que presten mucha atención a nuestra lista notarán que no lo hemos colocado en la lista de lesionados de 60 días, y eso está en propósito”, dijo Hahn.

Si todo marcha correctamente y no hay ningún contratiempo en la recuperación, los White Sox podrían tener antes del mes de junio a su cerrador disponible para la temporada 2023.

