Concejo Municipal de Baruta presentó su Informe de Gestión Legislativa de 2022

El presidente de la Cámara Municipal de Baruta, Luis Eduardo Aguilar, expuso este martes un balance de las actividades realizadas por el cuerpo edilicio durante el ejercicio fiscal 2022. En un acto celebrado en el parque Morichal de la urbanización Prados del Este, el dirigente señaló que desde el órgano legislativo se trabaja a puertas abiertas.

Durante la presentación, Aguilar enfatizó que hay una investigación nacional, que lleva la Fiscalía, y que si el cuerpo edilicio puede aportar algo que se le solicite, bienvenido sea.

“Quiero dejar muy claro que este Concejo Municipal no ha aprobado ninguna ordenanza de cambio de zonificación en el municipio Baruta, no lo hemos hecho. Este Concejo Municipal sabemos que es un órgano legislativo, y no tenemos potestad para dar permisos a terceros, nuestra función es legislar, no somos quienes dan los permisos en el municipio Baruta, quiero dejarlo claro en esta sesión”.

En otro punto informó sobre la elaboración de una nueva ordenanza en la que participa el Centro Médico Docente La Trinidad, en la cual se busca declarar al municipio como “cardioprotegido”. La iniciativa tiene como objetivo establecer que los locales comerciales puedan contar con un desfibrilador portátil, para que se pueda atender una emergencia y ayudar a restablecer el ritmo cardíaco de una persona cuando sufra un paro cardíaco.

Al mismo tiempo, expresó que el presupuesto total del órgano que preside fue de 11.416.486,13 Bolívares y que el 70% de este monto se utilizó para gastos del personal.

Por último, el jefe del poder legislativo municipal, explicó que los concejales han realizado 581 informes de diagnósticos de problemas, 18 proyectos de ordenanzas de las cuales han sido aprobados 12. Han atendido 914 denuncias y llevado a cabo 658 asesorías legales, así como también la elaboración de 194 talleres y charlas, 55 desinfecciones, 358 actividades sociales, 211 reuniones con las comunidades, 41 reuniones con pequeños, medianos y grandes comerciantes, 21 jornadas de salud, 12 jornadas de vacunación y desparasitación de mascotas, y 419 inspecciones para el control municipal.