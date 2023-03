¡Otro bono! Comenzaron a entregar bono para la comunidad cristiana

El chavismo lanzó otro de sus famosos bonos, pero con la particularidad de que está destinado a las personas de la comunidad evangélico cristiana. Según se pudo conocer este martes, el gobierno de Maduro comenzó la entrega del bono El Buen Pastor.

La cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo informó el lunes que el beneficio comenzaría a llegar pronto. “El bono es para la comunidad cristiana”, precisó y aclaró que el beneficio corresponde a marzo.

En redes sociales indican que este bono tiene un monto de 360 bolívares, mucho más que la mayor parte de los beneficios del sistema Patria. Se trata de 14,77 dólares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

El bono tuvo un incremento de 30 bolívares entre febrero y marzo. Además, cabe destacar que aumentó su valor más de un dólar, dado que en febrero fue equivalente de 13,57 dólares, según el cambio oficial.

¿PARA QUIÉN ES EL BENEFICIO?

Las autoridades aclararon que el bono está destinado a 13.915 pastores y pastoras, cifra recogida en el Plan de Pastores y Pastoras, después del acercamiento del gobierno de Maduro a esta comunidad religiosa.

Hasta ahora no hay detalles sobre las razones por las que el chavismo entrega un bono por religión en particular, puesto que en Venezuela hay libertad de culto y no discrimina ninguna creencia, según la Constitución.

EL BONO PUEDE TARDAR VARIOS DÍAS EN LLEGAR ALAS CUENTA DE LOS BENEFICIADOS. FOTO: CORTESÍA

Los bonos suelen irse depositando progresivamente, por lo que el depósito puede tardar varios días. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.